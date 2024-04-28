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أخبار مصر

جامعة السويس تستضيف مهرجان الأنشطة الطلابية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي،فيتو

عُقد مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية تحت شعار "مصر حُرة آمنة سالمة"، بالتعاون بين جامعة السويس برئاسة الدكتور أشرف حنيجل رئيس الجامعة، والدكتور كريم همام مُستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ومُدير معهد إعداد القادة، وبمُشاركة ما يقرب من 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية، وذلك بمُناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء.

الاحتفال بعيد سيناء 

جاء ذلك برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، واللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

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مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية

تضمنت فعاليات مهرجان الأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، طابور عرض للجامعات المُشاركة، وحفلًا فنيًّا قدمه كورال هارموني عربي التابع لجامعة عين شمس، فضلًا عن تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والفنية والإجتماعية، وكذلك تنظيم لقاءات توعوية للطلاب حول البروتوكول والاتيكيت، والمراسم، ومحاضرات عن الأمن القومى المصري ودور الدولة المصرية فى مواجهة تحديات الأزمة الاقتصادية، ومواجهة الأفكار المغلوطة والمُتطرفة، فضلًا عن استعراض بطولات أهل السويس في الدفاع عن الوطن.

وعلى هامش المهرجان، تم إعلان نتائج المُسابقات في مختلف  المجالات الرياضية والاجتماعية والفنية، حيث تم تكريم الطلاب الفائزين في هذه المُسابقات وجاءت النتائج على النحو التالي:

في النشاط الرياضي، جاءت نتائج مُسابقة كرة القدم الخماسية كالآتي: جاءت جامعة الزقازيق في المركز الأول، بينما جاءت جامعة قناة السويس في المركز الثاني، وجاءت جامعة سوهاج في المركز الثالث.

أما عن نتائج الكرة الطائرة الشاطئية للطالبات: جاءت جامعة حلوان في المركز الأول، وجاءت جامعة الوادي الجديد في المركز الثاني، بينما جاءت جامعة المنيا في المركز الثالث.

وجاء نتائج الكرة الطائرة الشاطئية للطلاب كالتالي: جاءت جامعة عين شمس في المركز الأول، ثم جامعة أسيوط في المركز الثاني، ثم جامعة المنصورة فب المركز الثالث.
وفي مُسابقات النشاط الإجتماعي (الشطرنج) للطالبات، حصلت الطالبة مارينا نبيل نجيب من جامعة أسيوط على المركز الأول، فيما جاءت الطالبة مارينا حربي خيري من جامعة حلوان في المركز الثاني، بينما جاءت الطالبة آية صديق عبدالوهاب من جامعة طنطا في المركز الثالث.

أما عن نتائج مُسابقة الشطرنج للطلا: جاء في المركز الأول الطالب شريف عاطف محمد من جامعة دمنهور، فيما جاء في المركز الثاني الطالب محمد أحمد محمد من جامعة المنصورة، بينما جاء في المركز الثالث الطالب معاذ أحمد منصور من جامعة حلوان.

وفي النشاط الفني المُتمثل في مجال الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي)، حصل الطالب أحمد حسين عبدالله من جامعة الأقصر، والطالبة سلمى سعيد سيد من جامعة الفيوم، والطالبة فاطمة إبراهيم أحمد من جامعة المنوفية على المركز الأول، بينما حصل الطالب عمر سيد عبداللطيف من جامعة السويس، والطالبة ميرنا فريد عيسى من جامعة الأقصر، واستيفن طلعت وديع من جامعة سوهاج على المركز الثاني، فيما حصل الطالب كريم أحمد عبدالرازق من جامعة المنصورة الجديدة، والطالبة سميرة محمد حسين من جامعة حلوان، والطالبة سلمى أشرف عبدالوهاب من جامعة الأزهر على المركز الثالث.

وأعرب الدكتور أشرف حنيجل عن سعادته الكبيرة لوصول مهرجان الأنشطة الطلابية الأول بجامعة السويس إلى هذه المرحلة، وبهذا القدر من النجاح وهذه الصورة المشرفة في المظهر والجوهر، الأمر الذي يعكس كم الجهد والوقت الذي بُذل لأجل الوصول لهذا النجاح.

ومن جهته، أكد الدكتور كريم همام، أن فعاليات مهرجان "مصر حرة آمنة سالمة" للأنشطة الطلابية لطلاب الجامعات المصرية، يعُد نتاجًا لاهتمام الوزارة بالأنشطة الطلابية، مشيرًا إلى أن المهرجان يُعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين الطلاب، فضلًا عن زيادة الوعي الثقافي لديهم واكتسابهم المهارات القيادية، إضافة إلى بث روح الفريق والتعاون وتوثيق الروابط بين طلاب الجامعات.

كما ثمن مُستشار الوزير للأنشطة الطلابية تعاون جامعة السويس في إعداد وتأهيل قادة المُستقبل، في ضوء رؤية مصر 2030، مؤكدًا أن المهرجان يأتي في إطار سعي الوزارة للاهتمام بالأنشطة الطلابية لدورها المهم في بناء شخصية الطالب الجامعي.

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