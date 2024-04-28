تداول 21 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 8 سفن، وتم تداول 21000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 633 شاحنة و50 سيارة.

وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 327 شاحنة و45 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 17500 طن بضائع، 306 شاحنة و5 سيارة.

هيئة موانئ البحر الأحمر

شهد ميناء سفاجا استقبال السفينتين الحرية1 وأمل بينما تغادر السفينتين بوسيدون إكسبريس والحرية1.

كما شهد ميناء نويبع تداول 3750 طن بضائع و300 شاحنة من خلال رحلات مكوكية “وصول وسفر” لأربع سفن وهي كوين، بريدج، اور وايلة.

كما شهد ميناء بورتوفيق مغادرة السفينة LOTUS وعلى متنها 10000 طن دقيق تصدير إلى اليمن.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1180 راكب بموانيها.

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