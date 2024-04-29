الإثنين 29 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

مقالات مختارة

الوعى.. سلاح في مواجهة الفوضى!

هل تتمتع أمتنا بوعى حقيقي، يدرك حجم المخاطر التي تهدد وجودنا؟!
لعل ما نراه في أرقى جامعات أمريكا من حراك شبابي رافض للحرب على غزة، يوحى بعمق الوعي الطلابي والأكاديمى الغربي بحجم وبشاعة جرائم الإبادة، التي تمارسها دولة الاحتلال بحق شعب فلسطين.. 

 

كيف تشكل هذا الوعى الحقيقي في مواجهة وعى زائف حاولت آلة الدعاية الصهيونية تكريسه في الغرب طوال الوقت بالعزف على وتر المظلومية.. كيف سقطت الأساطير الإسرائيلية التي استقرت لعقود في الذهنية الغربية.. وما تأثير ذلك على قضية فلسطين وحقوق أهلها المشردين.. وعلى مستقبل المنطقة والعالم برمته؟!


هل تملك أمتنا، أمة المليارى مسلم، وعيًا حقيقيًا بحجم  ما نلقاه وما ينتظرنا من تحديات وجودية.. هل نملك الإرادة لتشكيل وعى حقيقي يبقى الذاكرة الجماعية حاضرة بقوة في الميدان؟! 

الوعى الحقيقى سيبقى كلمة السر في تماسك وصلابة الجبهة الداخلية لأي أمة، الوعى بالهوية والتاريخ، الوعى بالمتغيرات والتحولات، الوعى بواجبات الوقت، الوعى بضرورة ترشيد الاستهلاك وتعظيم الإنتاج، الوعى بخطورة الشائعات والحروب النفسية التي تهدف للتشكيك في كل شيء وإهالة التراب على كل قيمة وإنجاز.. 

أهمية الوعي

والسؤال: كيف نبنى قاعدة صلبة من الوعي الصحيح؟! والإجابة بالإعلام الموضوعى الواعى بخطورة ما يؤديه من رسالة، تستهدف التنوير ومساندة الدولة لعبور الأزمات، والتركيز على الإنجازات والتنبيه في الوقت ذاته لمواطن القصور والسلبيات، وتوخى المهنية والموضوعية مع السبق والتميز فلا يقنع في النهاية إلا المقنع، ولابد من احترام عقل المتلقى، أيًا كانت الوسيلة الإعلامية التي تخاطبه، صحافة أو تليفزيونًا أو سوشيال ميديا! 


الوعي الرشيد سر الانتصار.. هذا ما ينبغي أن تتنادى به كل أجهزة الدولة ومكوناتها من إعلام ومؤسسات ثقافية ودينية وشبابية، فما تواجهه مصر الآن من تحديات اقتصادية وجيوسياسية تستلزم وعيًا حقيقيًا لا تفت في عضده أي شائعات أو أكاذيب  تبتغى بالأساس زعزعة ثقة المواطن وتشكيكه في دولته وقيادته كخطوة لازمة لهدم الدولة.. 


الصحافة مطبوعة أو إلكترونية لا تزال أداة أصيلة في تشكيل الوعى، وكذلك الإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني، وكذلك الدراما الهادفة التي تبنى القيم والأخلاق وتهدم أوهام التزييف والشائعات والأراجيف، فإذا امتلكنا وعيًا حقيقيًا صلبًا أمكننا خوض المعارك بجبهة موحدة وعزيمة لا تلين ولا تهادن.. 

 

الصحافة والوزراء.. وبينهما متحدث رسمى؟!

لماذا التوقيت الصيفى؟!

 

والوعي لا يقتصر فقط على معرفة المعلومة والحقيقة بل معرفة كيف يفكر الأعداء وكيف يسعون للهدم والتخريب، الوعي بأهمية العلم والعمل والبناء والتعمير، وبناء الوعي هو فرض على كل مؤسسة وكل مواطن ومسئول ومثقف، كما أنه مسئولية على المعلم والفن والإعلام.. 

فغياب مثل هذه المنظومة المتكاملة يفتح المجال أمام انتشار وعي زائف يمكنه إذا ما استشرى أن يمهد الأرض أمام دعاة الفوضى والإحباط وتوهين العزائم.. فهل نحن مستعدون لمواجهة أهل الشر والفوضى؟!

Advertisements

ترشيد الاستهلاك خطورة الشائعات دولة الإحتلال شائعات شعب فلسطين قضية فلسطين صهيونية الصهيونية إسرائيل الوعي

مواد متعلقة

متى يكثر المنجمون والمتسولون والمنافقون؟!

البر المفقود!

صحافة الجنازات!

رضا الناس غاية لا تدرك!

رصيدك الحقيقى.. سيرةٌ طيبة وعملٌ ينفع الناس!
ads

الأكثر قراءة

استفزت مصر فوقعت في شر أعمالها، سرقة أبراج الكهرباء أزمة جديدة تواجه إثيوبيا

الأرخص بـ 84 جنيهًا، انخفاض أسعار البيض في السلاسل الغذائية

بتخفيضات تصل لـ 26%، أسعار الثلاجات في الأسواق

يسبب ذبحة صدرية وارتشاحا بالمخ، تحذير من تناول الفسيخ في شم النسيم

الفيفا يخطر الزمالك بقرار جديد بشأن وقف القيد

سبب توقيع الأهلي غرامة مالية على أفشة

الصور الأولى لقاتلة صديقتها بطنطا أثناء صدور حكم الإعدام عليها

تقارير إنجليزية تكشف قرار ليفربول بشأن مستقبل محمد صلاح

منوعات

المزيد

بريطانيا تنظم مسابقة لـ مربى البرتقال

تلسكوب جيمس ويب يرصد إشارة عن حياة في كوكب آخر (فيديو)

الشرطة البريطانية تكشف تفاصيل العثور على بقايا بشرية ملفوفة في أوراق

متحف لعرض سيارات قادة روسيا في مختلف مراحلها التاريخية (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم الإثنين 29 أبريل 2024

سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي خلال التعاملات الصباحية اليوم الإثنين 29-4-2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بالبنك المركزي مستهل تعاملات اليوم الإثنين 29-4-2024

انخفاض سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي نهاية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

المزيد
ads

انفوجراف

القوى الفاعلة في احتجاجات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم خلع الضرس في المنام وعلاقته بالمرض والموت

الإفتاء توضح أراء المذاهب الفقهية في معنى الاستطاعة في الحج والعمرة

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمشاكل صحية ومادية وعاطفية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads