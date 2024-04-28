الأحد 28 أبريل 2024
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افتتاح معرض أنشطة المدارس الرسمية لغات بالبحيرة

جانب من المعرض بالبحيرة
جانب من المعرض بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة،على أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية، وغرس القيم التربوية،وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين أبنائنا الطلاب، وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن، مشيرا أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل،وتنمية كافة مهارات أبنائه الطلاب في شتى القطاعات انطلاقا من توجيهات،  الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

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افتتاح وكيل الوزارة للمعرض السنوي لختام الأنشطة للمدارس الرسمية لغات

جاء ذلك خلال افتتاح وكيل الوزارة للمعرض السنوي لختام الأنشطة للمدارس الرسمية لغات، والذي نظمته إدارة المدارس الرسمية لغات بمدسرة عمرمكرم بدمنهور، وذلك بحضور الأستاذ عبد الرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء، ومديري العموم ومديري الادارات التعليمية، واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وموجهي العموم والموجهين الأوائل وإخصائي ومدرسي الأنشطة بالمدارس الرسمية لغات وعدد من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.

تفقد أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به

قام وكيل الوزارة بتفقد أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به، وأشاد بالمعرض وما شاهده من معروضات بجميع أقسامه، التي تضمنت أعمال (التربية الفنية- التربية الاجتماعية- رياض الأطفال- الصفوف الأولى- الاقتصاد المنزلي- المجال الصناعي- المجال الزراعي- المكتبات- الوحدة المنتجة- الصحافة والإعلام- المسرح- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- الموهوبين)،وأشاد بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين مؤكدا على الدور الكبير والهادف لكافة الأنشطة في دعم العملية التعليمية.

تنويع وزيادة القدرات الإبداعية للأطفال  المشاركين بالمعرض

وأثنى يوسف الديب،على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب،والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والإخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم.

 

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