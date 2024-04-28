الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

فريق جامعة حلوان يحصد مراكز متقدمة في مهرجان الأنشطة الطلابية

طلاب جامعة حلوان
طلاب جامعة حلوان

حقق فريق جامعة حلون، العديد من المراكز المتقدمة خلال مشاركته في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، الذي أقيم بجامعة السويس وضم 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية، وعقد تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.

مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية

حصد فريق الجامعة المركز الأول في مسابقة الكرة الشاطئية للطالبات، والمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الشطرنج للبنين، بالإضافة إلى المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي).

Advertisements

txt

نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها

txt

بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

جامعة حلوان

وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تنمي المواهب الطلابية وتصقل مهاراتهم في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاتحادات الطلابية جامعة حلوان جامعة السويس رئيس جامعة حلوان
ads

الأكثر قراءة

نجوى إبراهيم، المذيعة التي فرضت على المصريين حظر تجوال لمدة 6 سنوات ومرضها أثار تعاطفا كبيرا

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

غاب الخطر وبقي الأثر، بيان من الأرصاد يشوبه الحذر بشأن طقس اليوم الأحد

الصليب بـ 50 جنيها وصورة القديسين بـ 1000، أسعار الوشم في احتفالات أحد السعف بأسيوط (فيديو وصور)

أخبار مصر: فضيحة لشركة نستله بسبب مياه معدنية بالبراز، انخفاض كرتونة البيض إلى 60 جنيها بعد المقاطعة، مأساة في حفل زفاف بقنا

يفتتح اليوم، كل ما تريد معرفته عن مركز البيانات والحوسبة الحكومية

مئات الأقباط يحتفلون بـ أحد الشعانين في دير الأنبا سمعان الخراز (صور)

صدق أو لا تصدق، سعر كرتونة البيض بالقليوبية تنخفض إلى 60 جنيها بعد دعوة المقاطعة (صور)

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

6 محاور بمشروع التعاون بين مركز تحديث الصناعة واليونيدو

سعر السكر في السوق اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

سعر اليورو أمام الجنيه المصري بداية تعاملات اليوم الأحد 28 - 4 - 2024

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحج عن ميت والعمرة عن ميت آخر في رحلة واحدة؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية