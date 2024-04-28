فريق جامعة حلوان يحصد مراكز متقدمة في مهرجان الأنشطة الطلابية
حقق فريق جامعة حلون، العديد من المراكز المتقدمة خلال مشاركته في مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية، الذي أقيم بجامعة السويس وضم 500 طالب وطالبة من 29 جامعة مصرية، وعقد تحت رعاية قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة.
مهرجان الأنشطة الطلابية الأول لطلاب الجامعات المصرية
حصد فريق الجامعة المركز الأول في مسابقة الكرة الشاطئية للطالبات، والمركز الثاني في مسابقة الشطرنج للبنات، والمركز الثالث في مسابقة الشطرنج للبنين، بالإضافة إلى المركز الثالث في مسابقة الفنون التشكيلية (التصوير الزيتي).
جامعة حلوان
وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية ودعم الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.
وأكد الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، على أهمية المشاركة في مثل هذه الفعاليات التي تنمي المواهب الطلابية وتصقل مهاراتهم في المجالات الرياضية والفنية والاجتماعية.
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