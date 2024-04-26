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نائب رئيس جامعة حلوان يقابل الطالبة سارة هشام لبحث مشكلتها

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بجامعة حلوان، أنه تم التواصل مع الطالبة سارة هشام بعد تلقي شكواها، ودعوتها للحضور إلى مكتبه للاستماع إلى تفاصيل مشكلتها، ويأتي ذلك في خطوة تعكس التزام جامعة حلوان بالاستماع لشكاوى طلابها والعمل على معالجتها.

بيان من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

وأكد الدكتور حسام رفاعي أنه سيتم مراجعة السجل الأكاديمي للطالبة بشكل كامل، ودراسة وضعها بعناية، والبحث عن أي إمكانية لحل المشكلة التي تواجهها، كما أشار إلى أن الجامعة لن تتوانى عن تقديم المساعدة لأي طالب يواجه صعوبات.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي جامعة حلوان لضمان توفير بيئة تعليمية داعمة لجميع الطلاب، وحرصها على معالجة أي مشكلات أو عقبات قد تعترض مسيرتهم الأكاديمية بشكل عادل ومنصف.

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بعد منعها من دخول الامتحان، بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن فصل طالبة مريضة بالسرطان

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فصل طالبة بجامعة حلوان

وكانت جامعة حلوان، أصدرت بيانا عاجلا بشأن حالة الطالبة سارة هشام، مريضة السرطان ومنعها من دخول الامتحانات.

وقالت جامعة حلوان في بيانها: تابعت إدارة الكلية كل ما تم تداولة بشأن الطالبة سارة هشام وقد حرصت إدارة الكلية على عدم الرد في وسائل التواصل الاجتماعي حفاظا على خصوصية حالة الطالبة ولكن نظرا لأن الأمر تم نشره بوسائل إعلامية لذا وجب توضيح الآتي:

أولا: توضيح عام: 
1- لا يمكن لأي مسئول في الكلية أي كان باتخاذ أي قرارا بشأن فصل طالب من عدمه ولا يتم ذلك إلا بقرار مجلس الكلية.
2- لا تقبل الكلية المتاجرة في ما تقدمه من دعم نفسي ومعنوي وعلمي لأبنائنا الطلاب الذين يمرون بحالات صحية خاصة أو من ذوي الهمم علما بأن الجامعة تقدم الدعم الطبي الكامل لجميع الطلاب في مستشفيات جامعة حلوان أو خارجها.

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3- تهتم الجامعة بحالة ابنائنا من ذوي الهمم وليس فقط من يمر بظروف صحية خاصة أن معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة عين مستشار لذوي الهمم.
4- نتعاطف إنسانيا مع كل الحالات الإنسانية إلا أننا لا نستطيع مخالفة القانون أو أن نغض الطرف عن أي محاولة للزج باسم الكلية في أي مخالفة.

ثانيا: 
1- كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية نظامية نسبة الحضور بها لا تقل عن 75% من المحاضرات وفي حالة تخطي نسبة الغياب 25% يحرم الطالب من حضور الامتحان.
2- التحقت الطالبة بالكلية في العام الجامعي 2020-2021 .
3- نجحت الطالبة في المستوى الأول للعام الجامعي 2020-2021 .
4- تعثرت الطالبة في المستوى الثاني منذ العام الجامعي 2021-2022 وحتى الآن.
5- تم منح الطالبة فرصة استثنائية أخيرة لرفع المعدل التراكمي بمجلس الكلية رقم (317) بتاريخ 17/9/2023 تقديرا لحالتها الصحية علما بأن اللائحة تنص على (يفصل الطالب إذا لم يستطيع رفع معدله التراكمي خلال أربع فصول دراسية متتالية).
6- لم تقبل الطالبة النصح الأكاديمي بعمل عذر عن الفصل الدراسي الأول طبقا للائحة حرصا على مستقبلها الأكاديمي حيث تنص اللائحة على (مادة 11 ب) يحتسب للطالب فترة انقطاع من الدراسة بعذر مقبول فصليين متتاليين أو اربعة فصول غير متتالية.
7- استنفذت الطالبة مرات الإنذار الأكاديمي الأربعة في الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2022-2023.
8- تقديرا لحالة الطالبة الصحية ولعدم مخالفة القانون تم دراسة حالات الطلاب المماثلة وتم تقديم مذكرة بعدد 28 طالبا ينطبق عليهم أربع فصول دراسية متتالية لاعطائهم فرصة أخيرة وتطبيق روح القانون وتم عرض إعطاء فرصة استثنائية على مجلس الكلية وتم إعطائهم جمعيا الفرصة الاستثنائية الأخيرة بتاريخ 17/9/2023.
9- أن قرار فصل الطالب المتعثر يعني إعطاءه فرصة أخرى بكلية جديدة وذلك حرصا على مستقبل الطالب الدراسي لكي لايضيع مزيدا من السنوات دون تحصيل علمي للطالب.

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