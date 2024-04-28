فى ذكرى ميلاد «صائد الجوائز» الـ 78.. محطات في حياة الفنان نور الشريف.. عاش يتيما في طفولته.. حسن الإمام اكتشف موهبته.. وحصل على أكثر من 150 جائزة

نور الشريف، عبقرى تمثيل، صاحب حضور قوى، عشق التمثيل منذ صغره، هو ابن السيدة زينب لقب بآخر الرجال المحترمين، فهو أحد جيل العمالقة الكبار وتربع على قمة السينما أكثر من ربع قرن، لقب بـ"صائد الجوائز"، حصل على أكثر من 150 جائزة في حياته، ووصلت أعماله الفنية إلى أكثر من 200 عمل سواء مسرح أو سينما أو دراما.

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في مثل هذا اليوم 28 أبريل 1946 ولد محمد جابر الشهير بـ"نور"، وظهرت موهبته في التمثيل منذ أن كان طالبًا بالثانوي لكن شغله حب كرة القدم واللعب ضمن أشبال نادي الزمالك تحت 16 سنة باسم محمد جابر، وظل عشق التمثيل معه فالتحق بمعهد الفنون المسرحية وتخرج منه عام 1967 بتقدير امتياز، وكان الأول على دفعته، وبعد تخرجه غير اسمه إلى نور الشريف تشبها بالفنان عمر الشريف، ورحل عام 2015.

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بداية التفكير فى التمثيل

وحول طفولته يتحدث الفنان نور الشريف ويقول: لم أكتشف أني يتيم إلا وأنا في الصف الأول الابتدائي لأني كنت أظن أن عمي هو والدي حتى المدرس عندما كان يناديني باسمي محمد جابر فلم أكن أجيب وأرد عليه بأن اسمي أنور إسماعيل، وكنت أتمتع بالعديد من المواهب وأنا طفل منها الرسم، كما حاولت تعلم الموسيقى على يد معلمي حسن نعيم وكان أحد أفراد كورال عبد الحليم حافظ، أيضًا قمت بنحت التماثيل، وفي المرحلة الثانوية العامة سمعت مسرحية للكاتب المسرحي إسترند برج من البرنامج الثاني بالإذاعة وأعجبت بها كثيرا وبدأت أفكر في مشوار الفن والتمثيل.

نور الشريف فى دور عبد الغفور البرعى

بدأ نور الشريف في التليفزيون عام 1966 من خلال مسلسل "عادات وتقاليد" في حلقات منفصلة متصلة يناقش هموم ومشكلات الأسرة المصرية، كما قدم مجموعة مسلسلات بالأبيض والأسود منها: القاهرة والناس، ذكريات بعيدة، بعد العذاب، الانتقام، الحواجز الزجاجية، ابن الليل، هروب، وبالألوان قدم: العطار والسبع بنات، خلف الله، ما تخافوش، أديب، عرفة البحر، الرحايا، لن أعيش في جلباب أبي، عائلة الحاج متولي، رجل الأقدار، عمرو بن العاص، هارون الرشيد، عمر بن عبد العزيز وغيرها.

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الأميرة والصعلوك نهاية المسرح

وفي المسرح بدأ نور الشريف طريقه منذ أن قدم له سعد أردش دورًا صغيرًا في مسرحية الشوارع الخلفية، وقدم بعد التخرج مسرحيات: يا مسافر وحدك، القدس في يوم آخر، الأميرة والصعلوك، كنت فين يا علي، لعبة السلطان، يا مسافر وحدك، يا غولة عينك حمرا، كما أخرج عدة مسرحيات منذ كان طالبا بمعهد الفنون المسرحية فأخرج للمسرح: سهرة مع الضحك، محاكمة الكاهن، كفاح طيبة ولم أشارك بالتمثيل فيها، وأخيرًا مسرحية الأميرة والصعلوك التي لعبت بطولتها مع منال سلامة على خشبة المسرح القومي.

نور الشريف فى مسلسل الرحايا

اكتشف المخرج حسن الإمام الفنان نور الشريف فى السينما فى شخصية كمال عبد الجواد في ثلاثية نجيب محفوظ، قدم بعدها للسينما 170 فيلمًا تنوعت فيها أدواره بين ضابط الشرطة ورجل الأعمال الشريف والفاسد والمحب والقاسي والعطوف، بدأ بفيلم "قصر الشوق" وانتهاء بـ "بتوقيت القاهرة" ومرورًا بـ الإخوة الأعداء، دائرة الانتقام، ناجي العلي، البحث عن سيد مرزوق، سواق الأتوبيس، أقوى الرجال، آخر الرجال المحترمين، اختفاء جعفر المصري، أجراس الخطر، حبيبي دائمًا، أهل القمة من الوحل، العار، الزمار، الكرنك، زوجتي والكلب، بئر الحرمان، حدوتة مصرية، المصير، عصفور من الشرق.. وكلها علامات ما زالت في تاريخ السينما المصرية.



عمل نور الشريف منتجا فى بعض أفلامه ويعلق على اتجاهه إلى الإنتاج ويقول: لم أفكر يومًا في أن أكون منتجًا سينمائيا لأنها عملية صعبة ومعقدة وتحتاج لمهارات خاصة إضافةً إلى الإمكانيات المادية الكبيرة التي لم أكن امتلكها، وذلك حتى نصحني بذلك الفنان الكبير الملك فريد شوقي، الذي كان ومازال مثلي الأعلى وأرجو أن يكون مثلًا لكل الأجيال القادمة من الفنانين، وعندما سألته: ليه يا أستاذ ؟ قال لي بالحرف الواحد: علشان تبقى خط دفاع ليك.. عندما يحبسك المنتجون في دور واحد.

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نور الشريف مع بوسى شريكة العمر

وأضاف نور الشريف: سمعت بنصيحة الملك فريد شوقى وأسست مع زوجتي وشريكة كفاحي ونجاحاتي الفنانة بوسي، وأنتجت شركتى للإنتاج 9 أفلامٍ كان أولها دائرة الانتقام عام 1976 الذي قدمت فيه سمير سيف مخرجًا لأول مرة، وأخرها العاشقان الذي طرحت نفسي فيه كمخرج لأول مرة أيضًا عام 2001، ومثلما لم يكن الإنتاج في تفكيري أو من أحلامي، كان الإخراج السينمائي كذلك! فالإخراج بالنسبة لي كان ومازال هواية لا احتراف، لأنني أشفق على المخرجين من هذه المهنة الشاقة، خاصةً عندما يضطرون إلى تقديم أعمال غير مقتنعين بها أو راضين عنها.

الفنان نور الشريف

وعن اتجاهه الى السينما يقول نور الشريف: أما الإخراج للسينما فقد فكرت فيه لأول مرة عام 1982 وكان أول من توسم في خيرًا في هذا المجال، المخرج العبقري يوسف شاهين عندما كنت أصور معه فيلم “ حدوتة مصرية ” أول لقاء لنا سويًا في السينما، حيث كانت تطول بالساعات نقاشاتنا وحواراتنا عن كل ما يتعلق بالسينما خاصةً الإخراج.

العاشقان تجربة إخراج



وأضاف نور الشريف:قلت بيني وبين نفسي قد أخوض هذه التجربة يومًا ما، ولكن انشغالي بالتمثيل والإنتاج أجل هذه الخطوة حتى عام 2001، حيث أغراني سيناريو مبدعة أفلام الرومانسية كوثر هيكل التي قدمت معها أنا وبوسي أحد أجمل أفلام الرومانسية وأنجحها “ حبيبي دائمًا ” فقررت أن أخوض به تجربة الإخراج السينمائي التي فكرت فيها منذ ما يقرب من 20عامًا فكان فيلم “ العاشقان ” بطولتي مع بوسي وعزت أبو عوف وشويكار والقدير عبد المنعم مدبولي، ويدور في قالب رومانسي عن قصة حب غير تقليدية بين إثنين في منتصف العمر.. بين رجل أرمل ولديه ابنة وحيدة وامرأة تعمل محامية ومخطوبة لرجل ثري، ورغم كل الصعوبات والمكائد التي يتعرضان لها إلا أن حبهما ينتصر في النهاية.