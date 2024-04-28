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التاج والصليب والوردة للحبيب، إقبال أقباط أسيوط على الكنائس للاحتفال بأحد السعف (فيديو وصور)

إقبال الأقباط على
إقبال الأقباط على الكنائس احتفالا بأحد السعف، فيتو

شهدت كنائس وكاتدرائيات محافظة أسيوط اليوم إقبالا كثيفا من الأقباط لأداء قداس أحد الشعانين الشهير بأحد السعف بالتزامن مع انتشار كبير لبائعى السعف وسط إجراءات أمنية مشددة وتواجد مكثف لقوات الشرطة لتأمين الوافدين للقداس وحتى انتهاء الصلاة.

 

التاج والصليب والوردة للحبيب.. أشكال السعف 

ورصدت فيتو في تقريرها التالي مظاهر احتفالات الأقباط داخل كنائس وكاتدرائيات أسيوط وتوافد الكبار والصغار والسيدات والرجال حاملين أشكال متنوعة من السعف تنوعت أشكاله بين التاج والصليب والحصان ووالراية والقربانة وبرج الحمام الطربوش للأطفال والورد للحبيب تبركا به في أحد السعف وذكرى لدخول السيد المسيح للقدس.

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إقبال على شراء السعف رغم ارتفاع الأسعار 

وأكد أحد بائعى السعف بشارع يسرى راغب بمدينة أسيوط ويدعي مايكل وجدي أن الإقبال هذا العام رغم ارتفاع الأسعار جيد وخاصة أن هذه عادة لا يمكن الاستغناء عنها ويقبل عليها جميع الطوائف وجميع الطبقات لافتا إلى أن أسعار السعف تبدأ من 10 جنيهات للصلبان الصغيرة والتاج بينما يصل الحصان والطربوش ل40 جنيها والورود ل30 جنيها وبعض الأشكال حتى 100 جنيه للاحجام الكبيرة حسب الحجم والدقة والتصميم.

توافد الأقباط على دير سمعان الخراز لحضور قداس أحد السعف (صور)

بتبدأ من 10 جنيهات، إقبال على شراء السعف بشبرا مصر بليلة أحد الشعانين (فيديو)

أحد السعف ودخول السيد المسيح لاورشليم 

يذكر أن "أحد السعف"، هو أول أيام أسبوع الآلام، وأبرز طقوسه إقبال الأخوة الأقباط على شراء سعف النخيل من أمام أبواب الكنائس، ويتم تشكيله بأشكال جميلة والاحتفاظ به على سبيل البركة في قداس الأحد، وتزيين الكنائس، تبرّكا بأن السيد المسيح عندما دخل اورشليم القدس في مثل هذا اليوم، استقبله أهلها وهم يحملون سعف النخيل ترحيبا به وتعبير عن فرحتهم بقدومه.

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