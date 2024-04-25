الخميس 25 أبريل 2024
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خارج الحدود

مقتل العشرات ونزوح الآلاف، الفيضانات تجتاح شرق أفريقيا

فيضانات كينيا، فيتو
فيضانات كينيا، فيتو

أعلن  الجيش الكيني، اليوم الخميس، نشر قواته للمساعدة في عمليات الإنقاذ ضحايا الفيضانات الكبيرة المدمرة التي تضرب شرق أفريقيا.

فيضانات مدمرة تضرب إفريقيا 

ويأتي ذلك بعدما تعرضت دولة تنزانيا لفيضانات مدمرة حصدت أرواح العشرات ودمرت العديد من المنازل والمنشآت في الدولة الإفريقية.

تعرض شرق أفريقيا لفيضانات مدمرة

وفي السياق ذاته أعلن رئيس الوزراء التنزاني قاسم مجاليوا اليوم وصول عدد القتلى بسبب الأمطار في البلاد إلى 155، كما اضطر مئات الآلاف إلى الفرار من منازلهم

ويشار إلى أن شرق أفريقيا تعرضت لفيضانات قياسية خلال موسم الأمطار الأخير في أواخر عام 2023، ويقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في المزيد من الظواهر الجوية المتطرفة الشديدة والمتكررة.

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وفي وقت سابق ذكر الصليب الأحمر الكيني إن ما لا يقل عن 45 شخصا لقوا حتفهم في الفيضانات في كينيا منذ مارس الماضي، بينهم 10  يوم الاثنين الماضي. 

وغمرت المياه أجزاء كبيرة من العاصمة نيروبي والمدن الكبرى الأخرى، مما أجبر آلاف السكان على مغادرة منازلهم.

فيضانات الكنغو تشرد عشرات الالاف من الأسر

وفي وقت سابق، ذكرت تقارير إعلامية، تضرر آلاف الأسر وعشرات المدارس من الفيضانات في شرق الكونغو الديمقراطية، وطلبت السلطات المحلية المساعدة من الحكومة المركزية.

وفي هذا السياق ذكر رئيس الاتصالات في بلدية أوفيرا، دومينيك كالونزو، لوكالة فرانس برس إن "ما لا يقل عن 4500 منزل انهار، واختفت أكثر من 2000 قطعة أرض، وتضرر أكثر من 7000 أسرة من فيضان الأنهار وارتفاع منسوب المياه في بحيرة تنجانيقا".

وأوضح دومينيك كالونزو أن 53 مدرسة غمرتها المياه في مدينة أوفيرا الشرقية، وفقا لتقرير مجلس المدينة الذي تم إعداده في وقت سابق من هذا الأسبوع.

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