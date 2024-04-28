آيتن عامر ضيفة "كلام نواعم" على MBC

تحل الفنانة آيتن عامر ضيفة على حلقة اليوم من برنامج “كلام نواعم” الذي يعرض على شاشة قناة MBC.

وتتحدث آيتن عامر عن مسلسلها الخليجي الأخير “زوجة واحدة لا تكفي”، وعن مشاريعها الفنية المقبلة، كما تتحدث عن حياتها الشخصية أيضا.

ومؤخرا أحيت الفنانة آيتن عامر، أول حفل غنائي لها، في الزمالك وسط تشجيع الجمهور لها بعد إعجابهم بصوتها.

وغنت آيتن عامر أغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور أعقبتها اغنية “كله على كله” للفنان الشعبي الكبير أحمد عدوية، وقالت لجمهورها:" هنغني ونفرفش".

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مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

يذكر أن آخر أعمال أيتن عامر في الدراما مسلسل زوجة واحدة لا تكفي، والذي تدور أحداثه في إطار درامي، حيث يعيش (رشيد) وزوجته (هيلة) وبناتهما الثلاثة حياة مثالية، ويديرون مدرسة مختلطة، ولكن مع مرور الوقت تنكشف أسرار تخص (رشيد) لم يكن أحد يتوقعها.

وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي، أحمد إيراج، وغيرهم، والمسلسل من تأليف هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.