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أخبار مصر

درجات الحرارة اليوم الأحد 28 - 04 - 2024 فى مصر

درجات الحرارة اليوم،
درجات الحرارة اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأحد، وتوقعت أن يكون يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد ودافئا على السواحل الشمالية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائلا للبرودة ليلا  وفى الصباح الباكر  على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري، وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية الغربية، معتدلا على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 فى مصر

حالة الطقس غدًا الأحد 28- 4 -2024 بمحافظة البحيرة

درجة الحرارة 
وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

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القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31  


العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32


6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32


بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى  31


الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 24


العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 24


مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  15 ودرجة الحرارة العظمى 23


سيوة: درجة الحرارة الصغرى 15  و درجة الحرارة العظمى  30


كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 26


نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29


بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 25


الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31


الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  31


السويس: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 30


شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 33


الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 32


الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32


بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32


المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارةالعظمى 32


أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33


سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  21 ودرجة الحرارة العظمى 34


الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 37


أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 37
   

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 36

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