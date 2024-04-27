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رياضة

المصري يختتم معسكر القاهرة استعدادا لمواجهة الداخلية بالدوري

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

يدخل فريق المصري البورسعيدي معسكرا مغلقا اليوم السبت بالإسكندرية استعدادا لمواجهة الداخلية ببطولة الدوري المصري الممتاز. 

ويختتم فريق المصري معسكره اليوم بالقاهرة ثم يتوجه إلى الإسكندرية للبيت بها حتى موعد المباراة غدا الأحد.

موعد مباراة المصري والداخلية

ويلتقي فريقا المصري والداخلية في الرابعة عصر الأحد المقبل ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية على ستاد الجيش ببرج العرب.

ترتيب المصري بالدوري 

ويحتل النادى المصرى وصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 31 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي، بعدما خاض 18 مباراة، حيث فاز المصري في 9 مواجهات وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 27 هدفًا واستقبلت شباكهم 25 هدفًا آخر.

واحتفل عمرو موسى لاعب الفريق البورسعيدي بوصوله إلى ٣٠٠ مباراة مع النادى المصرى.

المصري يفوز على الطيران بهدفين للاشئ وديا

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق الطيران بهدفين دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما عصر الأربعاء على ستاد الكلية الحربية بالقاهرة، ضمن استعدادات المصري لمباراته بالجولة العشرين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق الداخلية 

واستغل علي ماهر المباراة في الدفع بأكبر عدد من لاعبيه وخاصة مجموعة اللاعبين الذين لم يشاركوا بصفة أساسية في مباريات الفريق الأخيرة وأيضًا الجزائري العائد بعد غياب عبد الرحيم دغموم  وكذلك الثلاثي الناشئ أحمد فؤاد وعبد الوهاب نادر وأحمد أبو الفتح شرف وذلك بهدف الاطمئنان على جاهزيتهم الفنية وإعدادهم للمباريات المقبلة في الدوري.

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وفاز المصرى على نظيره فريق فاركو بهدفين لهدف واحد فى مباراة الجولة التاسعة عشر، التى أقيمت بينهما على استاد برج العرب، حيث سجل للمصري ميدو جابر ومحمد الشامي، فيما جاء هدف فاركو الوحيد عن طريق النيران الصديقة.

ترتيب جدول الدوري المصري 

1- بيراميدز 35 نقطة
2- المصري البورسعيدي 31 نقطة
3- زد اف سي 30
4- إنبي 29 نقطة
5- الاتحاد السكندري 29 نقطة
6- طلائع الجيش 27 نقطة
7- الجونة 25 نقطة
8- سموحة 25 نقطة
9- مودرن فيوتشر 25 نقطة
10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة
11- الأهلي 21 نقطة
12- الزمالك 21 نقطة
13- الإسماعيلي 19 نقطة
14- بلدية المحلة 19 نقطة
15- البنك الأهلي 18 نقطة
16- فاركو 12 نقطة
17- المقاولون العرب 12 نقطة
18- الداخلية 11 نقطة

وتنطلق مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري. 

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية. 

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي. 

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي: 

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري 

بلدية المحلة ضد زد  4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة 
الجونة ضد الاتحاد   7:00 مساء  - 27 أبريل - ستاد الجونة 
المصري ضد الداخلية  4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب 
المقاولون ضد سموحة   7:00 مساء  - 28 أبريل - ستاد المقاولون
سيراميكا كليوباترا ضد فاركو   7:00 مساء  - 29 أبريل - ستاد المقاولون
الإسماعيلي ضد الأهلي   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب 
إنبي ضد بيراميدز   7:00 مساء  - 1 مايو - ستاد بتروسبورت 
الزمالك ضد البنك الأهلي  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد القاهرة
فيوتشر ضد طلائع الجيش  7:00 مساء  - 2 مايو - ستاد السلام

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0
الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1
الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0
فاركو ضد المصري البورسعيدى 1-2

طلائع الجيش ضد إنبى 1-0
بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة

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