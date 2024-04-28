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ثقافة وفنون

مائدة مستديرة بعنوان الشباب والتراث في عصر العولمة

المجلس الأعلى للثقافة،
المجلس الأعلى للثقافة، فيتو

تطلق الدكتورة منى الحديدي - مقررة لجنة الشباب، والدكتور محمد شبانة - مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي بالمجلس الأعلى للثقافة مائدة مستديرة بعنوان الشباب والتراث في عصر العولمة بالتعاون مع لجنة التراث الثقافي غير المادي، وذلك في تمام الخامسة مساءً الإثنين الموافق ٢٩ إبريل ٢٠٢٤؛ بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.

 

الشباب والتراث في عصر العولمة

وتأتي إدارة المائدة:
د.محمد شحاته العمدة - "باحث في الثقافة الشعبية والأنثروبولوجيا - عضو لجنة الشباب"
المشاركون من الباحثين الشباب:- 
الدكتورة أسماء عبد الهادي -  "مدرس الأدب الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية"
الدكتور أمين رسمي أمين - " عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للفنون الشعبية- قسم الأدب الشعبي، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية.
الدكتورة دعاء محفوظ -  "باحث في الأنثروبولوجيا والتراث - كلية الآداب بجامعة الإسكندرية.  
الدكتورة سحر محمد فتحي - "مدير مركز دراسات التراث الشعبي - كلية الآداب - جامعة القاهرة 
الدكتور عمرو منير - "أستاذ التراث والتاريخ الوسيط، عضو هيئة التدريس بكلية الآداب، جامعة جنوب الوادي، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية.
الدكتور محمد أبو العلا - "باحث في التراث الشعبي بالمعهد العالي للفنون الشعبية"
مهندس  محمد الحارثي - " استشاري تكنولوجيا المعلومات والإعلام الرقمي - عضو لجنة الشباب"
الدكتور محمد شبانه - " مقرر لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية، أستاذ الموسيقى الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية.
الدكتورة نهلة إمام - " أستاذ المعتقدات والمعارف الشعبية المتفرغ بالمعهد العالي للفنون الشعبية، مستشار وزير الثقافة لشئون التراث الشعبي، عضو لجنة التراث الثقافي غير المادي "الفنون الشعبية.

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يعاد بث المائدة عبر صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك وقناتها على اليوتيوب.

 

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