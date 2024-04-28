فاستمعوا له وأنصتوا، خريطة تلاوات القرآن المجود اليوم الأحد بإذاعة القرآن الكريم

تمتلئ خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم الأحد 19 شوال من عام 1445 هجرية عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.. وننشر الخريطة الكاملة لتلك التلاوات ومواعيد بثها.

تلاوات القرآن المجود

وتستهل تلاوات القرآن المجود اليوم في تمام الساعة الـ 40: 6 (ص) تلاوة للشيخ عبد العظيم زاهر وما تيسر من سورة طه.



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية/ الفجر/ البلد 30 ق



00: 8 (ص) تلاوة للشيخ محمود محمد رمضان وما تيسر من سورة الحج 30 ق



38: 8 (ص) تلاوة للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة النجم 10 ق

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44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتي المطففين/ البروج 15 ق



55: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ السيد بيومي الصواف وما تيسر من سورة الحجرات 15 ق



57: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد العزيز حربي وما تيسر من سورة القصص 30 ق



05: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ جمعة مختار وما تيسر من سورة غافر 30 ق



14:45 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ هاشم هيبة وما تيسر من سورة التوبة 15 ق



16:06 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة لقمان 15 ق



30: 18 ( قرآن قبل المغرب) تلاوة للشيخ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة المؤمنون 35 ق



03: 19 ( قرآن قبل المغرب ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة المائدة 15ق



19:36( قرآن بعد المغرب) تلاوة للشيخ محمود حسين منصور وما تيسر من سورة الفرقان 15 ق



21:00( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النور 15 ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ طه الفشني وما تيسر من سورة النحل



24:15(بعد منتصف الليل) للشيخ على محمود وما تيسر من قصار السور 44 ق



01:35(بعد منتصف الليل) للشيخ أحمد عبد الشافي الكحلي وما تيسر من سورة فاطر



03:09 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمود عبد الحكم وما تيسر من سورة القصص 41 ق

