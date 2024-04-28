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محافظ الإسكندرية يطلق مبادرة "توظيفك علينا" لتشغيل 1000 شاب وفتاة

مبادرة توظيفك علينا،
مبادرة "توظيفك علينا"، فيتو

أطلق اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أمس السبت، مبادرة "توظيفك علينا" لتشغيل 1000 شاب وفتاة، والتي تنفذها أحد الصحف وبالتعاون مع شركات المنطقة الحرة بالإسكندرية.

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جاء ذلك خلال مشاركة محافظ الإسكندرية الحفل السنوي لأحد الصحف في دورته الخامسة، وبحضور الدكتورة دعاء نصر رئيس مجلس الإدارة، ويانغ يي قنصل عام الصين بالإسكندرية، والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وأيمن عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة، والدكتورة إيمان شرف مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والشئون الخارجية والإعلام، وعدد من القناصل، ولفيف من النجوم والشخصيات العامة، والتنفيذيين.

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وفي كلمته، أكد الشريف حرص المحافظة الدائم على رعاية وتشجيع جميع المبادرات التي تستهدف توظيف الشباب السكندري والتي تعرفهم على متطلبات سوق العمل، وتوفر فرص عمل متنوعة لهم وبالأخص في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم.

وقدم المحافظ التهنئة إلى  عالم النجوم وجميع القائمين عليها، مثمنًا الدور الذي تقوم به الجريدة من خلال إطلاق العديد من المبادرات المتميزة في حب الإسكندرية.

وأضاف أن الإسكندرية تمتلك على أرضها العديد من المؤسسات الثقافية والجرائد العريقة التي تعد علامة مميزة لمنابر الثقافة في مدينة الإسكندرية.

وأشار الشريف إلى أن الدولة المصرية نفذت العديد من المشروعات القومية الكبرى كثيفة العمالة لزيادة التشغيل وتشجيع القطاع الخاص وذلك لرفع كفاءة سوق العمل داخليًا، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية وانعكاساتها على الاقتصاد المصري، مشيدًا بدور الشباب، فهم القادرون على البناء والعمل والتطوير بإرادتهم الحرة، فالشباب هو من يصنع المستقبل.

 

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الاسكندرية اللواء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية توظيف

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