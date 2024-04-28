مسيرة صلاح جاهين والأبنودي وشعراء الثمانينات في أمسية ببيت الشعر العربي اليوم

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ليلة من ليالى صلاح جاهين والأبنودى بعنوان "أمسية شعراء من جيل الثمانينات" وذلك ببيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف جامع الازهر في السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل الجاري.

أمسية شعراء من جيل الثمانينيات

ويشارك في الأمسية مجموعة من كبار الشعراء إبراهيم عبد الفتاح، محمود الحلوانى، مسعود شومان ويسرى حسان.

وتميز ابراهيم عبد الفتاح بكتابة النصوص الشعرية بالعامية المصرية وبالعربية الفصحى، كما كتب كلمات أغنيات العديد من الأفلام والاعمال الدرامية المصرية إلى جانب كتابة النصوص المسرحية.

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أما الشاعر والناقد والكاتب المسرحى محمود الحلوانى، فقد فاز بجائزة احمد فؤاد نجم فى مجال الدراسات النقدية عن كتابه "خيال الضرورة ومرجعياته... قراءات فى شعر العامية".

أما مسعود شومان هو شاعر وباحث فى مجال التراث الشعبي، له اسهامات ثرية فى الشعر العامى وهو من طليعة المجددين في جيله، كما انه احد نقاد شعر العامية والمتابعين له.

واخيرا الكاتب يسري حسان وهو كاتب صحفي وناقد مسرحى، شغل عدة مناصب منها رئيس تحرير جريدة مسرحنا بوزارة الثقافة ورئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي من قبل الهيئة المصرية للكتاب وترجمت قصائده إلى الإنجليزية واليونانية والفرنسية.