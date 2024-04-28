الأحد 28 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

مسيرة صلاح جاهين والأبنودي وشعراء الثمانينات في أمسية ببيت الشعر العربي اليوم

صلاح جاهين والأبنودي،فيتو
صلاح جاهين والأبنودي،فيتو

يقدم قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش، ليلة من ليالى صلاح جاهين والأبنودى بعنوان "أمسية شعراء من جيل الثمانينات" وذلك ببيت الشعر العربي بمركز إبداع الست وسيلة، خلف جامع الازهر في السابعة من مساء اليوم الأحد الموافق ٢٨ أبريل الجاري. 

أمسية شعراء من جيل الثمانينيات 

ويشارك في الأمسية مجموعة من كبار الشعراء إبراهيم عبد الفتاح، محمود الحلوانى، مسعود شومان ويسرى حسان.

وتميز ابراهيم عبد الفتاح بكتابة النصوص الشعرية بالعامية المصرية وبالعربية الفصحى، كما كتب كلمات أغنيات العديد من الأفلام والاعمال الدرامية المصرية إلى جانب كتابة النصوص المسرحية.

Advertisements

أما الشاعر والناقد والكاتب المسرحى  محمود الحلوانى، فقد فاز بجائزة احمد فؤاد نجم فى مجال الدراسات النقدية عن كتابه "خيال الضرورة ومرجعياته... قراءات فى شعر العامية".

أما مسعود شومان هو شاعر وباحث فى مجال التراث الشعبي، له اسهامات ثرية فى الشعر العامى وهو من طليعة المجددين في جيله، كما انه احد نقاد شعر العامية والمتابعين له.

واخيرا الكاتب يسري حسان وهو كاتب صحفي وناقد مسرحى، شغل عدة مناصب منها رئيس تحرير جريدة مسرحنا بوزارة الثقافة ورئاسة تحرير سلسلة ديوان الشعر العامي من قبل الهيئة المصرية للكتاب وترجمت قصائده إلى الإنجليزية واليونانية والفرنسية.

بيت الشعر العربي يحتفي بالفائزين بجوائز معرض الكتاب 2024

الهلباوى والتونى و15 ليلة لـ هل هلالك، برنامج حفلات التنمية الثقافية والإنتاج الثقافي في رمضان

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. 

أمسية شعراء من جيل الثمانينيات بيت الشعر العربي صلاح جاهين الأبنودي

مواد متعلقة

الهلباوى والتونى و15 ليلة لـ هل هلالك، برنامج حفلات التنمية الثقافية والإنتاج الثقافي في رمضان

رئيس التنمية الثقافية يتفقد ورشة سيمبوزيوم أسوان للنحت (صور)
ads

الأكثر قراءة

غاب الخطر وبقي الأثر، بيان من الأرصاد يشوبه الحذر بشأن طقس اليوم الأحد

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

نجوى إبراهيم، المذيعة التي فرضت على المصريين حظر تجوال لمدة 6 سنوات ومرضها أثار تعاطفا كبيرا

زي النهاردة، رحيل فؤاد ملك مصر والسودان وكردفان ودارفور

النواب العراقي يقر قانون مكافحة البغاء والشذوذ الجنسي، وأمريكا تندد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

اليوم، محاكمة 111 متهما في قضية طلائع حسم ولواء الثورة

منوعات

المزيد

حطموني بعد 23 سنة والآن مفلسة، أيقونة المطبخ الجزائري تستنجد بالرئيس (فيديو)

مياه معدنية بالبراز، فضيحة جديدة تضرب شركة نستله بعد كارثة لبن نيدو وسيريلاك

تحرش مدير مدرسة بطالبة يهز المغرب، والضحية تروي تفاصيل صادمة وتكشف سر نشر الفيديو

حقيقة ظهور عناكب على سطح المريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس اليوم السبت 27-4-2024 بالأسواق

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم السبت في السوق

تجاوز 25 ألف دولار، سعر القصدير اليوم السبت 27 أبريل 2024

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم السبت 27 أبريل 2024

المزيد
ads

انفوجراف

من الإشادة بالتألق لسنوات إلى خلاف علني.. كيف تدهورت علاقة محمد صلاح ومدربه يورجن كلوب؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الأحد 28 - 4 - 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية