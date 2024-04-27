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ثقافة وفنون

"حرائر السيرة الهلالية" بمركز الإبداع الفني، غدا

عرض حرائر السيرة
عرض حرائر السيرة الهلالية، فيتو

يقيم صندوق التنمية الثقافية برئاسة  الدكتور وليد قانوش، في تمام السابعة من مساء الغد الموافق الأحد ٢٨ أبريل الجاري، أمسية جديدة من أمسيات منتدى القاهرة الثقافي،  والذي يقدم عرضًا فنيًا لفرقة رحيل للفنون الأدائية بعنوان "حرائر السيرة الهلالية" وذلك بمركز الإبداع الفني بساحة الأوبرا المصرية. 

عرض حرائر السيرة الهلالية 

العرض رؤية واخراج الفنان حسام عزام، ويؤديه الفنانات: أمينة طارق وإسراء حمودة ومروة تليمة وفاطمة سعد وسوسن رضوان ومريم أحمد  والفنان محمود أحمد، على أنغام شاعر الربابة ناجح عمارة وناي هاشم مصطفى.

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ويعتمد العرض على تقديم أشعار السيرة الهلالية التي جمعها الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي، بالإضافة إلى مداخلات شعرية للأغاني من الشاعر أشرف الخطيب، والإشراف الموسيقي للفنان سامح هريدي.

صندوق التنمية الثقافية 

وقال الشاعر سامح محجوب المشرف على النشاط الثقافي بصندوق التنمية الثقافية: أن العرض يسلط الضوء للمرة الأولى على الدور الرئيس والجوهري الذي لعبته المرأة  فى أهم وأشهر السير الشعبية فى التاريخ والثقافة العربية وكيف كانت المرأة -على عكس ما يشاع - مشاركة بل وصانعة للأحداث الكبيرة والمؤثرة فى الحياة اجتماعيا وسياسيا مثلما هو بارز فى السيرة الهلالية التي حفلت بشخصيات نسائية كثيرة من مثل خضرة الشريفة والجازية وشيحة والأميرة عالية وغيرهن من النساء المؤثرات صناعة السيرة الأكثر شعبية وتداولًا بين السير الشعبية.

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