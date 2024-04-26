بيئة البحيرة تنفذ حملة تفتيشية مكثفة لسلامة وصحة المواطنين (صور)

نفذ جهاز شئون البيئة بمحافظة البحيرة حملة تفتيشية مكثفة شملت التفتيش على شركة النيل للسكر، حيث تم أخذ عينات مياه لفحصها والتأكد من مطابقتها للمعايير البيئية.

كما قام جهاز شئون البيئة بالبحيرة بقياس مستويات الضوضاء في البيئة المحيطة للتأكد من عدم تجاوزها للحدود المسموح بها.

التفتيش على شركة فنيارددس للمشروبات الكحولية أبو المطامير

وقام الجهاز أيضا خلال حملته بالتفتيش على شركة فنيارددس للمشروبات الكحولية أبو المطامير والتأكد من التزام الشركة باللوائح البيئية المتعلقة بتصريف المخلفات ومعالجة الانبعاثات.

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كما تم رصد مستويات الضوضاء في البيئة المحيطة بالإدارة الزراعية بالنوبارية، والتأكد من عدم وجود أي مصدر ضوضاء يزعج السكان أو يؤثر على البيئة.

وخلال الحملة قام المفتشون البيئيون بجهاز شئون البيئة بالبحيرة برصد تركيز غاز الأمونيا في البيئة المحيطة بمحطة صرف صحي المسين للتأكد من عدم تسرب أي غازات ضارة من محطة الصرف الصحي إلى البيئة، كما تم المرور على شركات البترول بادكو لتحديد مواقع مداخن الشركات لربطها على الشبكة القومية لرصد الملوثات الصناعية، وربط مداخن الشركات بشبكة الرصد لمتابعة انبعاثات الملوثات الصناعية بشكل دوري.

وتم كذلك خلال الحملة التفتيش على مركز عباد الرحمن للنساء والتوليد بكفر الدوار، والتأكد من التزام المركز بالمعايير الصحية والبيئية اللازمة لتقديم خدمات طبية آمنة، كما تم المرور على بحيرة إدكو لرصد أي تعديات عليها وحماية البحيرة من أي تعديات أو مخالفات قد تضر بالبيئة، كما تم معاينة شبكة تليفون محمول بمركز الرحمانية، والتأكد من جودة الشبكة وتغطيتها في المنطقة.

وجاءت هذه الحملة في إطار حرص الدولة المصرية على حماية البيئة من التلوث، وضمان صحة وسلامة المواطنين، والتأكد من التزام المنشآت الصناعية والخدمية باللوائح والقوانين المعمول بها.