الأحد 28 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

أصالة من داخل قصر الإمارات قبل انطلاق حفلها في أبو ظبي ( صور)

أصالة، فيتو
أصالة، فيتو

نشرت الفنانة أصالة صورا لها من داخل قصر الإمارات في العاصمة أبو ظبي قبل انطلاق حفلها الغنائي هناك.

وأطلت أصالة بفستان أنيق وعلقت عبر حسابها على تويتر قائلة: "المكان حلو، قصر الإمارات تحفه فنيه بقلب أبو ظبي الرائعه وكل شيئ اليوم حلو.. بتمنّى تكون سهره كلنا ماننساها.

وينطلق بعد قليل حفل الفنانة أصالة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومن المتوقع أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وشاركت الفنانة أصالة في موسم دراما رمضان الأخير من خلال غناء تتر مسلسل مليحة.

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مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة، أول مسلسل مصري يجسد معاناة الفلسطينيين ويدعم القضية الفلسطينية في ظل الأحداث التي يعيشها أهلنا بغزة.

 

أحداث مسلسل مليحة

 وتدور أحداث المسلسل حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة، تجسدها الفنانة الفلسطينية سيرين خاس، وكانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد انتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

 

أبطال مسلسل مليحة

 وشارك في بطولة مسلسل مليحة كل من الفنانة ميرفت أمين والفنان أشرف زكي والفنان دياب وأمير المصري وعلي الطيب وحنان سليمان  وعدد من ممثلي فلسطين، منهم سيرين خاس وعدد كبير من النجوم.

 

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