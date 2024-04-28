زي النهاردة، رحيل فؤاد ملك مصر والسودان وكردفان ودارفور

في مثل هذا اليوم من عام 1936 توفى الملك فؤاد الأول حفيد محمد علي باشا، والابن الأصغر للخديو إسماعيل.

عن حياة ونشاة الملك فؤاد

ولد عام 1868، وغادر مصر وهو طفل بعد عزل والده الخديو إسماعيل، درس بالكلية الملكية بإيطاليا ثم عاد إلى مصر وساهم فى عدة مشروعات ثقافية وسياسية حتى إنه ساهم فى تأسيس الجامعة المصرية الاهلية وهو مازال أميرا، ولذلك عند تأسيسها سميت باسمه “جامعة فؤاد الأول” التي أصبحت حاليا جامعة القاهرة.



وتولى حكم مصر بعد وفاة شقيقه السلطان حسين كامل الذى رفض ابنه كمال الدين حسين خلافته على العرش فرشحت السلطات البريطانية المحتلة لمصر الأمير أحمد فؤاد الأول لولاية العرش عام 1917.

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وتم الاحتفال بتنصيب أحمد فؤاد الأول سلطانا على البلاد، وانتقل من قصر البستان حيث كان يقيم إلى سراى عابدين فى موكب مهيب إلا أنه لم يؤد اليمين الدستورية كما جرت التقاليد امام البرلمان لانه كان معطلا منذ قيام الحرب العالمية الأولى.

وأصدرت بريطانيا خطابا لتهنئته قالت فيه: حكومة صاحب الجلالة تهنئ عظمتكم بتبوأ هذا العرش السامى وتجدد لعظمتكم التأكيدات التى اعطيت لسلفكم وهى مقتنعة ان فى استطاعتها ان تعتمد فى العمل مع عظمتكم على تلك الصداقة التى عادت ثمراتها على البلاد بازدياد الرفاهية والتقدم".

وبعد تنصيبه بعامين قامت ثورة 1919 وأعلنت بريطانيا رفع حمايتها عن مصر والاعتراف بها مملكة مستقلة في عهده عام 1922.

وتزوج فؤاد الأول من شويكار هانم وأنجب منها ابنه إسماعيل وابنته فوقية ثم طلقها وتزوج من نازلى التى أنجب منها فاروق وفوزية وفائقة وفايزة وفتحية، لكنه اهتم بتربية ابنه فاروق بصرامة شديدة فكان يصطحبه إلى الحفلات الرسمية وينيبه عنه فيها وكذلك فى المؤتمرات الدولية وأطلق عليه وهو طفل أمير الصعيد.

وفي عهده صدر القانون 25 لسنة 1922 بنظام وراثة العرش بأسرة محمد على، وبعد اعتراف بريطانيا باستقلال مصر بعد تصريح 28 فبراير تغير لقب السلطان فؤاد إلى الملك فؤاد الأول ملك مصر والسودان وسيد النوبة وكردفان ودارفور.

موقف الملك فؤاد من القوى السياسية في مصر

وشهدت فترات تولي الملك فؤاد الأول الحكم صراعات مع القوى السياسية فى مصر وعلى رأسهم الوفد وتسبب هذا الصراع فى حل البرلمان عدة مرات، مرة منها بعد انتخاب البرلمان بتسع ساعات، وصدر دستور 1923 أول دستور مصرى للبلاد فى عهده، ثم استبدله بدستور صدر بأمر ملكى هو دستور 1930 ونتيجة لضغط المعارضة أعيد دستور 23 عام 1934 كما أنشأ وزارة الخارجية ونظام السفارات المصرية بالخارج.

وأنشأ الملك فؤاد فى عهده معهد فن التمثيل، كما وقع قرار إنشاء مجمع اللغة العربية عام 1932، وفى عهده أنشئ بنك مصر وشركة مصر للطيران وإستديوهات السينما والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

وتعرض الملك فؤاد للاعتداء من شقيق زوجته الأولى شويكار بعد طلاقه لها، وهو أحمد سيف الدين فأطلق عليه النار وأصيب فى حنجرته مما سبب له عاهة فى صوته كانت تسبب له إزعاجا وسخرية من الآخرين خاصة حين كان يسافر إلى الخارج فيظهر صوته مخيفا حتى إنه كان فى زيارة إلى ألمانيا ووقف يلقى كلمته وإذا بصوته يحدث مثل “الزغطة” يقطع سكون القاعة ويضطرب الأمر للبحث عن الصوت الغريب وإذا به ملك مصر.

وتألفت فى عهد الملك فؤاد اول وزارة شعبية برئاسة سعد زغلول وكانت هناك مساع لجعل الملك فؤاد خليفة للمسلمين بعدما ألغى أتاتورك الخلافة العثمانية لكنه فشل، وسعى لدى بريطانيا لتعديل نظام الوراثة فى الحكم لينحصر فى ذريته بدلا من اكبر ابناء الاسرة العلوية واصدر أمرا ملكيا بنظام وراثة العرش واصبح اللقب الرسمى لابنه فاروق هو حضرة صاحب السمو الملكى الامير فاروق.