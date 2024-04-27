سخونة وتورم، أعراض وأسباب التهاب المفاصل الصدفي

يحدث التهاب المفاصل الصدفي عندما يتسبب الجهاز المناعي في الجسم في التهاب المفاصل والهياكل المحيطة بها (المفاصل) التي تتصل بالعظام.

حوالي ثلث الأشخاص المصابين بالصدفية يصابون بالتهاب المفاصل الصدفي، وقد تكون الأعراض شديدة وتتفاقم بسرعة كما يمكن أن تكون خفيفة وتتفاقم ببطء على مدى سنوات عديدة وفقًا لموقع "webMD" الطبي.

التهاب المفاصل الصدفي، فيتو

يمكن أن يحدث هذا المرض في أي عمر، ولكنه عادة ما يصيب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 عامًا.

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ولا يوجد علاج لالتهاب المفاصل الصدفي، ولكن من المهم اكتشافه مبكرًا حتى يمكن وضع خطة علاجية لإبطاء انتشار المرض وتخفيف الألم وحماية الجسم، إذا ترك المرض دون علاج فإنه يمكن أن يضر المفاصل بشكل دائم ويؤثر على نطاق الحركة.

ويميل إلى الانتشار في العائلات أيضًا. إذا كنت مرتبطًا بشخص مصاب بالتهاب المفاصل الصدفي، أو إذا كنت مصابًا بالصدفية، فيجب عليك مراقبة الأعراض.

أعراض التهاب المفاصل الصدفي

يمكن أن لتشمل أعراض التهاب المفاصل الصدفي ما يلي:

آلام وتصلب المفاصل، يمكن أن يؤثر التهاب المفاصل الصدفي على:

الكاحلين

الركبتين

الأصابع

أصابع القدم

أسفل الظهر

من المرجح أن تكون المفاصل متصلبة في الصباح الباكر أو بعد الراحة لفترة من الوقت.

سخونة المفاصل وتورمها، إلى جانب الألم يمكن أن يؤدي الالتهاب إلى تورم المفاصل ودفئها عند اللمس.

مشاكل الأظافر، وعادة ما يسبب التهاب المفاصل الصدفي تغيرات في الأظافر، بما في ذلك النقر أو الكسر أو حتى انفصال الظفر عن قاعدة الظفر.

آلام أسفل الظهر، بالنسبة لحوالي 20% من الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي، ويسبب الالتهاب مشاكل في المفاصل بين الفقرات وهي حالة تسمى التهاب الفقار كما أنه يسبب التهاب المفصل العجزي الحرقفي وفي الحالات الأكثر شدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى التحام المفاصل معًا.

التهاب الدكتايل، ويحدث هذا عندما تنتفخ أصابع اليدين أو القدمين بأكملها لتبدو مثل النقانق، ويمكن أن تساعد علامات التهاب الأصابع الأطباء على التمييز بين التهاب المفاصل الصدفي والتهاب المفاصل الروماتويدي، والذي قد يؤثر على أكثر من مفصل واحد.

التهاب المفاصل الصدفي، فيتو

مشاكل العين، في بعض الحالات ويعاني الأشخاص المصابون بالتهاب المفاصل الصدفي أيضًا من مشاكل في العين ونفس العملية الالتهابية التي تسبب مشاكل المفاصل يمكن أن تلحق الضرر أيضًا بمناطق أخرى من الجسم مثل العينين، ويمكن أن تشمل المشاكل ما يلي:

احمرار

تهيج

التهاب الملتحمة، وهو التهاب الطبقة التي تبطن بياض العينين وداخل الجفن

التهاب باطن العين

رؤية مضطربة

ألم في القدم، اثنان من الأماكن الأكثر شيوعًا لاكتشاف التهاب المفاصل الصدفي هما وتر العرقوب، الذي يقع بين عضلة الساق والكعب، أو أسفل القدم.

ألم الكوع، الالتهاب الناجم عن التهاب المفاصل الصدفي قد يجعله يشبه إلى حد كبير مرفق التنس، حيث تشعر بالألم من خارج المرفق إلى الساعد والمعصم.

تعب، ويشعر حوالي نصف الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل الصدفي بالتعب الذي يؤثر على أنشطتهم اليومية، وينتج عن الالتهاب الذي يأتي مع التهاب المفاصل الصدفي.

صعوبة في تحريك اليدين والأصابع، ويمكن للتورم وألم المفاصل الذي يمكن أن يصاحب التهاب المفاصل الصدفي أن يجعل المهام اليومية البسيطة صعبة