ضياء رشوان يقدم برنامج "مراجعات" على شاشة العربية

يستعد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان لتقديم برنامج جديد يحمل اسم “مراجعات” تقرر إذاعته عبر شاشة "العربية".

ويستعرض ضياء رشوان خلال “مراجعات” حوارات موثقة، ويحلل الرحلات الفكرية والتنظيمية للمنشقين عن صفوف جماعة الإخوان.

ضياء رشوان

فى سياق آخر.. كان قد أكد ضياء رشوان، أن اجتياح إسرائيل رفح يمثل إخلالًا بالملحق الأمني لمعاهدة السلام بين إسرائيل ومصر

وحول الموقف المصري تجاه هذا الموقف الإسرائيلي المتعنت قال رشوان في مقابلة على شاشة الغد إن الموقف المصري قواعده واضحة، ويتمثل في أن تطور الوضع في غزة بمثابة تهديدا للأمن القومي المصري، وتصفية للقضية الفلسطينية.

مصير العلاقات المصرية الأمريكية

وفيما يتعلق بمستقبل نتنياهو في حال إقدامه على اجتياح رفح شدد رشوان على أن إصرار نتنياهو على هذا الموقف سيجعله يخسر ما تبقى له من علاقات تجمعه بأمريكا، وبقية دول العالم، ويهدد العلاقات المصرية الأمريكية، ونهاية هذا المسار عودته إلى الجمهور الإسرائيلي خالي الوفاض من دون استرداد المحتجزين.

Advertisements

وبحسب رؤية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية فإن الميركافا لا تقضي على الأفكار، مؤكدًا أنه لا توجد حركة مقاومة واحدة خسرت في أي مكان في العالم، وبالتالي تدرك أمريكا أن ما يفعله نتنياهو نوع من العبث.

وقال رشوان إن على حماس والجهاد الانضمام لمنظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أن قرار مجلس الأمن يعني أن الحشد الدولي يزداد يوميًّا في اتجاه مساندة القضية الفلسطينية

وأشار إلى أن الاجتماعات العربية التي تنعقد تدور في فلك حل الدولتين في المقام الأول، وهو مسار معاكس لما كان يحدث قبل السابع من أكتوبر.