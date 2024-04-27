خبير اقتصادي: الفجوة التمويلية لمصر 28.5 مليار دولار حتى عام 2026

العجز الدولاري، قال الدكتور محمد فؤاد الخبير الاقتصادي: "الفجوة التمويلية لمصر حتى عام 2026 تقدر بـ28.5 مليار دولار وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي".

سد الفجوة التمويلية

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر": مصر قادرة على سد الفجوة التمويلية المقدرة بـ28.5 مليار دولار من خلال اتباع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي حددتها الحكومة مع صندوق النقد الدولي.

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أين ستذهب أموال صفقة رأس الحكمة؟

وأشار إلى أن أغلب أموال صفقة رأس الحكمة سيتم استخدامها في ديون مستحقة على الدولة المصرية أو خفض الدين العام، وفقا لتقرير صندوق النقد الدولي.

فوائد الديون



ولفت إلى أن 62% من الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي الجديد سيذهب لسداد فوائد الديون.

سد العجز الدولاري

وتابع: "الأموال التي ستأتي إلينا سواء من صفقة رأس الحكمة أو الصفقات الأخرى أو قرض صندوق النقد الدولي أو أموال الاتحاد الأوروبي سيتم استخدامها في سداد العجز الدولاري أو الفجوة الدولارية".

وقال صندوق النقد الدولي في تقرير للخبراء صدر أمس الجمعة إن مصر ملتزمة بمعالجة لجوء الحكومة إلى تسهيلات السحب على المكشوف من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام خارج الميزانية.



وجاء في التقرير، الذي صدر بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس على برنامج دعم مالي لمصر بقيمة ثمانية مليارات دولار، أن القاهرة التزمت أيضًا بمعالجة نقاط الضعف مثل إقراض البنك المركزي للهيئات العامة.