السبت 27 أبريل 2024
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محافظات

صوامع الوادي الجديد تستقبل 67 ألفا و115 طن قمح

حصاد القمح بالوادي
حصاد القمح بالوادي الجديد، ڤيتو

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن وصول كميات الأقماح التى تم توريدها للصوامع والشون بزمام المحافظة حتى الآن إلى 67 ألفًا و115 طنا داخل وخارج المحافظة،

لافتًا إلى أن الكميات التى تم توريدها داخل المحافظة كانت لصوامع شرق العوينات والخارجة ولشون البنك الزراعى وشون غرب الموهوب والداخلة والفرافرة.

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل الزراعة بالوادي الجديد، انتظام حصاد وتوريد المحصول الاستراتيجي بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردب للفدان.

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وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة، مؤكدا أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الاقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الاقماح وجودتها.

من داخل صومعة الخارجة 
محافظ الوادي الجديد يتابع انتظام أعمال توريد محصول القمح

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صومعة الخارجة، وذلك للاطمئنان على سير أعمال توريد وتخزين محصول القمح بالتزامن مع انطلاق موسم الحصاد، يرافقه إبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد، ومحمد رجب مدير عام التموين بالمحافظة  ولفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح المحافظ أن إجمالي ما تم توريده من القمح بصوامع المحافظة حتى اليوم ٤٣ ألف ٦٠٩ طن، موجهًا بإتخاذ كافة التدابير لتسهيل أعمال التوريد، ومتابعة أعمال لجان الفرز والاستلام والتأكد من جودة الأقماح المُورّدة. كما تفقد مراحل الفرز والتخزين داخل الصومعة التي تبلغ طاقتها التخزينية ٤٥ ألف طن. وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لعمال الخدمات بالصومعة؛ تقديرًا لجهودهم المبذولة وتشجيعًا على مواصلة الجهد حتى انتهاء الموسم بنجاح ودون معوقات.

"عندما تتحول الرمال الى غلال" حصاد القمح بمزرعة علي مساحة  22 الف فدان بالفرافرة
افتتح الدكتور ياسر محمود رئيس مركز ومدينة الفرافرة، بمحافظة الوادي الجديد، الأسبوع الماضي، موسم حصاد محصول القمح للموسم الشتوي 2024/2023 داخل أحد المزارع بأبو منقار، وذلك بحضور مسئولي المزرعه ورئيس قري أبو منقار.

وهنأ رئيس المركز المرازاعين ببدء موسم الحصاد،موجها الشكر على ما قدموه خلال  الموسم الماضي، متنميا أن يكون هذا الموسم خير وبركة ونماء على مزارعي المركز.

وأكد رئيس مركز ومدينة الفرافرة، أن المركز بجميع أجهزته لا يدخر جهدًا في الاهتمام بالمزارعين، وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد، وحتى توريد المحصول وتسلم المستحقات المالية.

90 الف فدان منزرعة قمح بالفرافرة هذا العام

وأشار رئيس مركز الفرافرة، الي ان المركز أصبح خلال الفترة الماضية من المراكز السباقة التي تعتمد على تطبيق أحدث الطرق  العلمية في الزراعة،بما يسهم في تحقيق الإكتفاء الذاتي من المحاصيل الأستراتجية حيث بلغت المساحة المنزرعة بالقمح بالمركز هذا الموسم حوالي ٩٠ ألف فدان.

ووجه رئيس المركز بتذليل كافة العقبات أمام المزارعين فى عمليه توريد الأقماح لتحقيق أكبر كمية توريد هذا العام، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين ومتابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتواصل الدائم والمتابعة المستمرة للمزارعين خلال موسم حصاد وتوريد القمح والعمل على تذليل اي عقبات او مشكلات قد تواجههم.

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