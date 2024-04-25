الخميس 25 أبريل 2024
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محافظات

لدعم الثروة الحيوانية والداجنة، حملات تحصين وندوات توعية مكثفة للمواطنين بالوادي الجديد

حملات توعوية، ڤيتو
حملات توعوية، ڤيتو

أكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لجريدة «ڤيتو»، اليوم الخميس، تنفيذ التوعيات واللقاءات الإرشادية البيطرية للمواطنين لتوعيتهم بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذا الأمراض الوبائية، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وتنفيذًا لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتوازى مع تنفيذ أعمال التحصين للحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع.

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ولفت الكومي، إلي الدعم الكبير الذي قدمته وتقدمه مديرية الطب البيطرى بمحافظة الوادي الجديد على مدار الأسابيع الماضية، وذلك عبر استمرار أعمال التحصين للحملة القومية الأولي للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وكذلك قيام أطباء المديرية بعمل التوعيات واللقاءات الإرشادية البيطرية للمواطنين لتوعيتهم بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد هذا الأمراض الوبائية.

وأوضح مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، أهمية توعية المواطنين من مربى وتجار الماشية بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وذلك لحماية الحيوانات من هذه الأمراض الوبائية، والتوعية بخطورة هذه الأمراض وما تسببه هذه الأمراض من خسائر إقتصادية فادحة فى الثروة الحيوانية، وتم حث المواطنين بأهمية التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها، وتعريفهم بمرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع من حيث أعراض المرض على الحيوانات المصابة، والتوعية بطرق نقل المرض ومصادر العدوى، والتوعية بطرق الوقاية من المرض وطرق التحكم والسيطرة على المرض، بالإضافة إلى توعية مربى وتجار الماشية بأهمية التأمين على الماشية والمميزات التى يحصل عليها المربى فى حالة تأمينه على الماشية الخاصة به، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية ترقيم وتسجيل الحيوانات الخاصة بهم للحصول على كافة الرعاية البيطرية المقدمة.

وأكد مدير الطب البيطري بالوادي الجديد، أنه من المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى والإدارات والوحدات البيطرية التابعة لها فى تنفيذ الندوات والتوعيات الإرشادية البيطرية بكافة قرى ومدن محافظة الوادي الجديد، تزامنًا مع الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتحقيقًا للدور الذى يقوم به الإرشاد البيطرى فى تقديم التوعية المجتمعية وتحقيقًا للأهداف القومية المرجوة من هذه الحملة، والتى فى مقدمتها الحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيقا للتنمية المستدامة بها، وحرصًا على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعًا من انتشار هذه الأمراض الوبائية.

ومن جانبه أشار الدكتور صلاح الدين سنوسي مدير إدارة بلاط البيطرية، إلى تحصين الثروة الحيوانية بقرية أولاد عبدالله التابعة لمركز بلاط، وذلك فى إطار الحملة القومية الاولى للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، مشيرًا إلى قيام الإرشاد البيطرى بإدارة بلاط البيطرية بعمل لقاءات إرشادية لتوعية المواطنين بالقرية بخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية وأهمية التحصينات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية حيث تضمنت اللجنة كل من الدكتورة نورا على محمد، الدكتور محمد كامل، والدكتور مصطفى هاشم روحه.

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الأمراض الوبائية الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع الثروة الحيوانية والداجنة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الطب البيطري الوادى الجديد

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