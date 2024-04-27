بالأسماء، تقنين دفعة جديدة لأراضي القادسية بالعبور الجديدة (صور)

أعلن جهاز مدينة العبور الجديدة أسماء دفعة جديدة من المواطنين، الذين تم اعتماد توفيق الأوضاع لأراضيهم بمنطقة القادسية التابعة للمدينة.

وناشد الجهاز المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، علما بأنه سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته، حيث سيتم التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بدايةً من 19 مايو المقبل.

وحدد جهاز مدينة العبور الجديدة المستندات المطلوبة لاستكمال الإجراءات توفيق الأوضاع، وتكون كالآتي:

- أصل عقد البيع الابتدائي السابق تقديمه مع الطلب ومستندات تسلسل الملكية.

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- صورة من تحقيق الشخصية والأصل للاطلاع.

- أصل إيصال تسليم الطلب الصادر من البريد (في حالة فقد الأصل يتم تقديم شهادة من البريد تفيد تقديم الطلب في الميعاد).

- شيك مقبول الدفع أو شيك مصرفي باسم جهاز مدينة العبور الجديدة يمثل قيمة الدفعة المقدمة تحت الحساب والخاصة بالعلاوات المقررة.

وأكد المهندس أحمد علي، أن هناك إقبالا كبيرا من عملاء التقنين الذين تم قبول طلبات توفيق الأوضاع لمساحات الأراضي الخاصة بهم، وذلك لاستكمال إجراءات توفيق الأوضاع المعلن عنها من حيث مراجعة أصول المستندات لسداد المبالغ المطلوبة تحت حساب تغيير النشاط وتكلفة المرافق.

وقائمة الاسماء كالتالي:

تفقد عدد من مسئولي وزارة الإسكان أعمال تنفيذ المرافق بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة، وذلك في إطار توجيهات بضرورة سرعة توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة لمدينة العبور الجديدة واستكمالا لخطة تقنين الأوضاع.

واستقبل الدكتور المهندس أحمد إسماعيل رئيس الجهاز المهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئه والمهندس اشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق والمهندسة رئيس الإدارة المركزية للمرافق وقطاع المرافق بالهيئة ومسؤولي الجهاز والمكتب الاستشاري.

وعقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشاريع المرافق الجاري تنفيذها بالمناطق المضافه ودراسه شبكات المرافق في المناطق الجاري تقنين وتوفيق وضعها.

كما تفقد المهندس أشرف فتحي مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع المرافق أعمال المرافق الجاري تنفيذها بمنطقة الأمل والطلائع وتفقد شبكة الطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد على شركات المنفذة بضرورة استمرار تكثيف المعدات لنهو الأعمال المستهدفة فى المواعيد المحددة طبقا للبرامج الزمنية.

وناقش مسئولو المرافق المستجدات حول مشروعات البنية الأساسية من شبكات المرافق (مياه الشرب – الصرف الصحي – الري - فرمة الطرق - الكهرباء)، كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة، وأعمال مد خطوط التغذية للمناطق المضافة، بهدف وضع خطة لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها.

كما تم استعراض مصادر المياه المغذية للمدينة وامداد خطوط التغذية لتلك المناطق المضافة ووضع خطة استراتيجية للبدء لتلك المشاريع تمهيدًا لتسليم قطع الأراضي كاملة الترفيق لأصحابها مما يتيح إلى إنشاء مجتمع عمراني جديد لذا كان التأكيد على المكتب الاستشاري للمشروع سرعة نهو الدراسة للبدء في التنفيذ لإنهاء شبكة المرافق في جميع المناطق المضافة.

شن جهاز مدينة السويس الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية على رأس لجنة الاسترداد، حيث قامت اللجنة باسترداد مزيد من الأراضي المتعدى عليها بمساحة ٩٥٨٧م٢ بقيمة ٩٩٧٠٤٨٠ جنيها ليرتفع إجمالي ما تم استرداده خلال اليومين إلى ٢٧٥٠٠م٢ بقيمة إجمالية ٣٠ مليون جنيه.