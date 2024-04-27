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رياضة

مران استشفائي في الجيم وودية أمام الناشئين، تفاصيل مران الأهلي (صور)

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اأهلي، تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة دون راحة، وذلك بعد الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي أمس بثلاثية نظيفة والتأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا. 

عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين لشرح بعض التفاصيل الفنية عن مواجهة مازيمبي الكونغولي أمس.

وخاض مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء الأمس مرانًا استشفائيًّا وبدنيًّا خفيفًا في الجيم، تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال. 

وأدى بقية اللاعبين بمشاركة عدد من لاعبي قطاع الناشئين مباراة ودية مصغرة تحت إشراف مارسيل كولر المدير الفني للفريق.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الممتاز، والمحدد لها السابعة مساء الأربعاء القادم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتنقل مباراة الأهلي القادمة أمام الإسماعيلي عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي. 

تأجيل 3 مباريات للأهلي 

ينتظر النادي الأهلي تأجيل ثلاث مباريات له في بطولة الدوري المصري بعد التأهل إلي نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي. 

حسب الإعلان الأول من الرابطة  كان من المفترض أن يلعب الأهلي ضد منافسه المقاولون العرب في الجولة 23 من الدوري يوم 15 مايو المقبل ويتم تأجيلها في حال وصول المارد الأحمر لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

والمباراة الثانية التي سيتم تأجيلها مباشرة للأهلي ستكون ضد سموحة في الجولة 24 يوم 19 مايو القادم.
والمباراة الثالثة ضد زد في الجولة 25 التي كان من المقرر أن يتم إقامتها يوم 27 مايو المقبل.

 

و يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه الطبي يوم الإثنين القادم لحسم موقف محمد الشناوي حارس مرمي الفريق من العودة إلي قائمة الأهلي أمام الإسماعيلي في المباراة المرتقبة بين الفريقين الأربعاء القادم ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي دراسة فريق الإسماعيلي استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة يوم الأربعاء القادم حيث حصل كولر علي مجموعة من الفيديوهات الخاصة بفريق الإسماعيلي من أجل دراسة نقاط القوة والضعف في صفوفه قبل مواجهة الأربعاء. 

ونجح النادي الأهلي في معادلة رقم الترجي التونسي القياسي، في دوري أبطال إفريقيا، في عدد اللقاءات بدون هزيمة.

وفاز فريق الأهلي على ضيفه مازيمبي الكونغولي بنتيجة 3-0 مساء أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي البطولة.

الأهلي يعادل رقم الترجي 

ووصل الأهلي إلى مباراته رقم 20 على التوالي بدون هزيمة في دوري أبطال إفريقيا، ليعادل رقم الترجي التونسي.

وتلقى الأهلي آخر خسارة له في دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد المغربي بنتيجة 0-2، يوم 30 مايو 2022 في نهائي البطولة.

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كولر يحطم رقم جوزيه 

بينما حطم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، إنجاز البرتغالي مانويل جوزيه المدرب الأسبق، بعدما وصل إلى 20 مباراة بدون هزيمة في البطولة القارية.

وسبق أن وصل جوزيه إلى 19 مباراة بدون هزيمة مع الأهلي، بالجيل الذهبي الذي حقق لقب دوري الأبطال، في نسخ 2005 و2006 و2008.

موعد مباراة الأهلي والترجي في النهائي 

وكان الاتحاد الأفريقي "كاف" في وقت سابق عن موعد المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الذهاب يوم 18 من شهر مايو المقبل فيما يقام لقاء الإياب يوم 25 من الشهر نفسه.

 


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