عقدت كلية التمريض بجامعة دمنهور أولى ندوات التوعية والثقافة المالية غير المصرفية بمقر كلية التمريض تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس - رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة - القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة ريم بسيوني - القائم بعمل عميد كلية التمريض، وإشراف الدكتور أحمد سعيد فؤاد - منسق عام مبادرة نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بالجامعة.

جامعة دمنهور تعقد ندوات للتوعية والثقافة المالية غير المصرفية

وتأتي الندوات في إطار المبادرة الرئاسية بشأن نشر الثقافة والتوعية بالأنشطة المالية غير المصرفية بين طلاب الجامعات، وفي ضوء بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للمراقبة المالية.

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جامعة دمنهور تعقد أولى ندوات التوعية والثقافة المالية غير المصرفية

حاضر بالندوة الدكتور أحمد سعيد فؤاد وتهدف الندوة إلى رفع مستويات الثقافة المالية وبناء مهارات فن إدارة الأموال للطلاب والشباب، وتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية التي أصبحت متنوعة وكثيرة حاليا، ولم تعد تقتصر على الاستثمار في أنشطة سوق رأس المال، بل امتدت لتشمل أنشطة التأمين وصناديق التأمين الخاصة، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر، بالإضافة إلى نشاط التمويل الاستهلاكي.

جدير بالذكر أن البروتوكول المبرم بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة العامة للمراقبة المالية يهدف إلى النهوض بجودة حياة الشباب المصري، وتطوير أنماط حياتهم، من خلال محاور التنمية الشاملة، وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، ومن ضمنها المهارات المالية الأساسية التي تساعدهم في اتخاذ قرارات مالية سليمة، وتسهم في توعية الشباب بحقوقهم كمستهلكين للخدمات المالية غير المصرفية التي تقدم لهم.

من جانبهم أعرب الحاضرين عن سعادتهم بمثل هذه الندوات ومدى استفادتهم من المعلومات القيمة التى تلقوها أثناء الندوة.