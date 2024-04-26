بعد اعتقال 550 شخصا، أول تعليق من بلينكن بشأن الاحتجاجات الطلابية الداعمة لغزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، إن الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية بشأن دعم إدارة بايدن لإسرائيل سمة مميزة للديمقراطية الأمريكية.

الشرطة الأمريكية تعتقل 550 شخصا بسبب الاحتجاجات الداعمة لغزة

واعتقلت الشرطة الأمريكية ما يقرب من 550 شخصًا على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي في جامعات أمريكية كبرى، التي ترفض الحرب الإسرائيلية وتنتقد دعم إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل.

جامعة كاليفورنيا تلغي حفل التخرج الرئيسي

وأعلنت جامعة جنوب كاليفورنيا، أمس الخميس، إلغاء حفل التخرج الرئيسي هذا العام بعد أسبوع واحد من إلغاء خطاب التخرج الذي كانت ستلقيه طالبة مسلمة عزت الإجراء ضدها إلى الكراهية المناهضة للفلسطينيين.

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ووفقًا لإشعار على الموقع الإلكتروني للجامعة، ستزيد إجراءات السلامة الجديدة المطبقة هذا العام مثل عمليات الفحص الإضافية من الوقت الذي سيستغرقه دخول الضيوف بشكل كبير.

وجاء في الإشعار «نتيجة لذلك، لن نتمكن من استضافة حفل التخرج الرئيسي الذي عادة ما يدعو 65 ألفًا من الطلاب وأسرهم وأصدقائهم إلى الحرم الجامعي جميعا مرة واحدة».

جماعات حقوقية تعبر عن قلقها إزاء الاعتقالات

وأثارت الحرب على غزة توترات في حرم الجامعات الأمريكية وألهمت موجة من الطلاب لإقامة مخيمات احتجاج في الجامعات على مستوى البلاد في الأيام الماضية.

واعتقلت الشرطة مئات المتظاهرين منهم أكثر من 90 من جامعة جنوب كاليفورنيا يوم الأربعاء.

وعبرت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء الاعتقالات باعتبارها قضية تتعلق بحرية التعبير، في حين قال مسؤولو الجامعة إن الاحتجاجات لم يصرح بها.

جاء قرار جامعة جنوب كاليفورنيا بإلغاء حفل التخرج الرئيسي بعد أيام من إعلان الجامعة أنها «قررت أنه من الأفضل إعفاء المتحدثين الخارجيين والمكرمين» من حضور حفل التخرج في أعقاب الغضب من قرار إلغاء خطاب الطالب المتفوق.

إلغاء خطاب الطالبة المسلمة أسنا تبسم

قال آندرو جوزمان عميد جامعة جنوب كاليفورنيا في بيان له الأسبوع الماضي إن قرار إلغاء خطاب الطالبة المتفوقة المسلمة، أسنا تبسم، المتخصصة في الهندسة الطبية الحيوية يهدف إلى حماية أمن الحرم الجامعي و«ليس له علاقة بحرية التعبير».