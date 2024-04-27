السبت 27 أبريل 2024
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ثقافة وفنون

ظهور جديد لـ باسم يوسف بالشال الفلسطيني (صور)

باسم يوسف، فيتو
باسم يوسف، فيتو

باسم يوسف، أطل الإعلامي باسم يوسف في ظهور جديد مرتديًا الشال الفلسطيني كتعبير منه للتأكيد على تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني وما يشهده أهالي غزة من جرائم حرب متواصلة.

إذ شارك باسم يوسف جمهوره ومتابعيه حول العالم صورا من جلسة تصوير جديدة له معلقا على ارتدائه الشال.. يجب أن أرتديه.

ومؤخرًا قال الإعلامي الساخر باسم يوسف: "لم أندم أبدا على ترك مهنة الطب، بعد تخصصي في جراحة القلب، لأنني لم أجد نفسي في هذا الإطار".

أحلام باسم يوسف

وعن الأحلام التي يتطلع لتحقيقها، علق باسم ساخرا بنبرة سيطرت عليها الحزن خلال تصريحات تليفزيونية بقناة "العربية إنجليزي":ممكن أجمع الكثير من المال وافتح نادي للتنس أو أذهب إلى جزيرة بعيدة لأموت".

طعم الشهرة

ولفت باسم يوسف: "تذوقت طعم الشهرة لأول مرة عندما كنت في مصر 2011، وانطلقت نحو الشهرة، بعدها أيضا بدأت من الصفر، وهذه الشهرة الجديدة التي حققتها بسبب ما حدث مع بيرس مورغان بسبب حرب غزة".

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وأكد باسم يوسف أن حرب غزة ليست دينية، مشيرا إلى أن اليهود تلقوا في الدول العربية معاملة أفضل من التي تلقوها في أوروبا.

حياة الفلسطينيين ليست بأهمية حياة الآخرين

وأضاف باسم يوسف، أن "حياة الفلسطينيين ليست بأهمية حياة الآخرين بالنسبة للعالم"، معتبرا أن البعض يعتبرهم "مجرد أرقام كضحايا للحرب"، معتبرا أن إسرائيل أفسدت أخلاق الغرب، ولا يوجد عذر لقتل 30 ألف شخص وجرح 70 ألفا.

 

وأوضح باسم يوسف، أن سر صمود أهل غزة هو دفاعهم عن أرضهم، لافتا إلى أن أغلب سكان القطاع تم تهجيرهم سابقا.

 

وتطرق إلى رد فعل زوجته بعد حديثه في مقابلته الشهيرة مع "بيرس مورغان"، قائلا إنها "أروع شخص في العالم وتقف بجانبى وتدعمنى".

 

كما تحدث باسم يوسف عن تجربة اجتماعية حول قصف مدينة "غربة" فأيد "60% من الأمريكيين قصفها ليكتشفوا أنها مدينة خيالية ظهرت في أحد أفلام الرسوم المتحركة، لكنهم "وافقوا على قصفها لأن اسمها يبدو عربيا".


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الشعب الفلسطيني الشال الفلسطيني باسم يوسف الإعلامي باسم يوسف

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