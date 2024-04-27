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رياضة

ليفركوزن يتعادل 2-2 أمام شتوتجارت في الدوري الألماني

باير ليفركوزن، فيتو
باير ليفركوزن، فيتو

الدوري الألماني، تعادل باير ليفركوزن أمام فريق شتوتجارت بنتيجة 2-2 في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت في إطار منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

وسجل هدفي شتوتجارت كريس فيهريش ودينيز أونديف في الدقيقة 47 , 56 من عمر الشرط الثاني فيما سجل أهداف ليفركوزن أمين عدلي وأندريتش في الدقيقة 61, 6+90.

وكان قد حسم ليفركوزن بطولة الدوري الألماني لأول مرة في تاريخ النادي.

ترتيب ليفركوزن وشتوتجارت

ويأتي ليفركوزن علي رأس جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 81 نقطة وشتوتجارت يقع في المركز الثالث برصيد 64 نقطة.

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بايرن ميونخ يفوز علي آينتراخت فرانكفورت

وفاز فريق بايرن ميونخ على نظيره آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب ضمن صفوفه عمر مرموش لاعب المنتخب الوطني، بنتيجة 2-1 في المباراة التي أُقيمت بينهم ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني.

ترتيب بايرن ميونخ وفرانكفورت

وبهذه النتيجة يعزز بايرن ميونخ تواجده في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 69 نقطة، فيما يأتي فرانكفورت في المركز السادس برصيد 45 نقطة.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت أمام بايرن ميونخ 

وشهد تشكيل آينتراخت فرانكفورت تواجد عمر مرموش بصفة أساسية وأكمل اللقاء حتى نهايته، وجاء التشكيل الأساسي كالتالي:"

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

في خط الدفاع: توتا – روبن كوخ – ويليان باتشو.

في خط الوسط: أوريليو بوتا – إلياس سخيري – ماريو جوتزة – إريك إبيمبي.

في خط الهجوم: عمر مرموش – هوجو إكيتيكي – أنسجار كناوف.

كين يسير علي خطي مولر وليفاندوفسكي

فيما ظهرت جائزة الحذاء الذهبي على مستوى القارة الأوروبية للمرة الأولى في موسم 1967-1968،  لكن الرابطة الأوروبية للإعلام الرياضي أصبحت الجهة المخولة بمنح الجائزة منذ عام 1997.

وحصل لاعبان فقط في البوندسليجا على جائزة الحذاء الذهبي على مدار التاريخ، وكلاهما من بايرن ميونخ، وهما جيرد مولر في موسمي 1969-1970 و1971-1972 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في موسمي 2020-2021 و2021-2022.

ويبلغ متوسط تسجيل كين هدفا كل 80 دقيقة وينفرد بصدارة قائمة هدافي البوندسليجا برصيد 33 هدفا يليه الغيني سيرهو جيراسي هداف شتوتجارت برصيد 25 هدفا، ثم البلجيكي لويس أوبيندا هداف لايبزج برصيد 23 هدفا.

وفاز هالاند النجم السابق لبوروسيا دورتموند الألماني بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي بتسجيله 36 هدفا مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي.

ويتصدر كين قائمة المرشحين للحذاء الذهبي برصيد 33 هدفا و66 نقطة، يليه جيراسي برصيد 25 هدفا و50 نقطة، ثم مبابي برصيد 24 هدفا و48 نقطة في المركز الثالث.

يليهم مارتينيز في المركز الرابع برصيد 23 هدفا و46 نقطة، أوبيندا في المركز الخامس برصيد  46 نقطة و23 هدفا، ثم هالاند في المركز السادس برصيد 40 نقطة و20 هدفا.

ثم كول بالمر هداف تشيلسي في المركز السابع برصيد 20 هدفا و40 نقطة، يليه فانجيلس بافليديس هداف ألكمار الهولندي في المركز الثامن برصيد 39 نقطة و26 هدفا.

وفي المركز التاسع يأتي لوك دي يونج نجم إيندهوفن الهولندي برصيد 26 هدفا و39 نقطة، ثم أولي واتكينز هداف أستون فيلا برصيد 19 هدفا و38 نقطة، بالمركز العاشر.

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الدوري الألماني باير ليفركوزن شتوتجارت ليفركوزن فرانكفورت عمر مرموش

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