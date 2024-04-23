باير ليفركوزن الأحدث، السجل التاريخي لأبطال الدوريات الخمس الكبرى

الدوريات الخمس الكبري، وضع باير ليفركوزن، اسمه في قائمة الشرف للأندية المتوجة بلقب البوندسليجا، بعد تتويجه رسميًا باللقب للمرة الأولى في تاريخه الأسبوع الماضي، وينهي عقدته مع لقب البطولة.

ليفركوزن النادي رقم 13 الذي يتوج بلقب البوندسليجا

وأصبح باير ليفركوزن بالتالي النادي رقم 13 الذي يتوج بلقب البوندسليجا، ويزيد من عدد الأندية المتوجة باللقب ليحسن من عدد المتوجين باللقب عند المقارنة مع أبطال الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى.

وعند النظر إلى عدد الأندية المتوجة بلقب البوندسليجا، فلا يتم النظر للأندية المتوجة بلقب الدوري قبل بدء البوندسليجا موسم (1963- 1964)، كما لا يتم احتساب الأندية المتوجة بلقب دوري ألمانيا الشرقية.

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ويتصدر بايرن ميونخ، قائمة أكثر الأندية المتوجة بلقب البوندسليجا بواقع 32 لقبًا، ويأتي من خلفه الثنائي بوروسيا دورتموند، وبوروسيا مونشنجلادبخ بـ5 ألقاب مقابل 4 ألقاب لفيردر بريمن.

أما عن باقي الأندية المتوجة باللقب فهي هامبورج (3)، وشتوتجارت (3)، وكولن (2)، وكايزرسلاوترن (2)، وباير ليفركوزن، وفولفسبورج، وميونخ 1860، وآينتراخت براونشفايج، ونورنبيرج (1).

الدوري الإيطالي

وبالنظر للدوري الإيطالي، فعلى الرغم من عدم بدء "سيري أيه" حتى موسم "1929- 1930" إلا أن الدوري يعترف بالأبطال السابقين قبل ذلك الموسم.

ويملك بالتالي الدوري الإيطالي 16 متوجًا باللقب، ويتصدر القائمة يوفنتوس بـ36 لقبًا، ويأتي في المركز الثاني إنتر الذي توج أمس الإثنين بلقبه رقم 20 ليضمن وضع النجمة الثانية على القميص، في الوقت الذي يملك فيه ميلان 19 لقبًا.

أما عن باقي الأندية المتوجة باللقب فهي: جنوة (9) وتورينو وبولونيا وبرو فيرتشيلي (7) وروما ونابولي (3) ولاتسيو وفيورنتينا (2) وكالياري وكاسالي ونوفيسي وهيلاس فيرونا وسامبدوريا (1).

البريميرليج

ولا يملك البريميرليج منذ بدايته موسم (1992- 1993) سوى 7 متوجين باللقب وهم مانشستر يونايتد (13) ومانشستر سيتي (7) وتشيلسي (5) وآرسنال (3) وليفربول وبلاكبرن روفرز وليستر سيتي (1).

ولكن عند النظر إلى جميع المتوجين بلقب الدوري الإنجليزي منذ بدايته موسم (1888- 1889) فيرتفع عدد الأندية المتوجة باللقب إلى 24 وهم كالأتي: مانشستر يونايتد (20) وليفربول (19) وآرسنال (13) وإيفرتون ومانشستر سيتي (9) وأستون فيلا (7) وسندرلاند وتشيلسي (6).

وهناك أيضًا نيوكاسل وشيفيلد ويدنزداي (4) إضافة إلى وولفرهامبتون وليدز يونايتد وهيدرسفيلد تاون وبلاكبرن روفرز (3) وبريستون نورث إيند وتوتنهام هوتسبير وديربي كاونتي وبيرنلي وبورتسموث (2) وشفيليد يونايتد ووست بروميتش ألبيون وإبسويتش تاون ونوتنجهام فورست وليستر سيتي (1).

الدوري الاسباني

وعند النظر للدوري الإسباني الذي تأسس في عام 1929، فلم يظفر بلقبه سوى 9 أندية فقط وهي: ريال مدريد (35) وبرشلونة (27) وأتلتيكو مدريد (11) وأتلتيك بلباو (8) وفالنسيا (6) وريال سوسيداد (2) وديبورتيفو لاكورونيا وإشبيلية وريال بيتيس (1).

الدوري الفرنسي

وأخيرًا انطلق الدوري الفرنسي في عام 1932 وتوج بلقبه منذ ذلك الحين 19 ناديًا وهم: باريس سان جيرمان (11)، وسانت إتيان (10) ومارسيليا (9) وموناكو ونانتس (8) وليون (7) وبوردو وريمس (6) وليل ونيس (4) وسوشو وسيت (2) ولانس وراسينج كولومب وأولمبيك ليل وستراسبورج وروبيه توركوين وأوكسير ومونبلييه (1).