الأقباط يواصلون احتفالات ليلة أحد السعف بمحيط كنيسة الملاك ميخائيل بالأقصر (فيديو)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه استمرار توافد أقباط الأقصر على بائعي السعف استعدادا لاستقبال أحد الشعانين، وسط أجواء من الفرحة والسعادة بين الكبار والصغار، مساء اليوم السبت.

احتفالات أحد السعف

وساعد انخفاض درجات الحرارة على توافد المسيحيون بمحيط كنيسة الملاك ميخائيل الأرثوذكسية بوسط مدينة الأقصر، لشراء سعف النخيل الأصفر والذي بلغ سعر الواحدة 10 جنيهات.

أحد الشعانين في الأقصر

ويحرص أقباط الأقصر على شراء سعف النخيل لتشكل قطع فنية رائعة ومميزة مثل التاج والصليب والقربان والأساور، في طقوس سنوية احتفالا بدخول السيد المسيح أورشليم القدس.

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يذكر أن أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويبدأ بــ أسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول يسوع إلى مدينة القدس ويسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلته بالسعف والزيتون المزين مفترشين ثيابه وأغصان الأشجار والنخيل تحته.