أشكال فنية مميزة بالسعف في احتفالات أحد الشعانين بالأقصر (بث مباشر)

قدمت بوابة «فيتو» بثا مباشرا رصدت فيه مظاهر احتفال أقباط الأقصر بيوم أحد السعف أو أحد الشعانين والذي بدأت مظاهره اليوم السبت إذ انتشر بائعي سعف النخيل بمحيط كنيسة الملاك ميخائيل بوسط مدينة الأقصر.

أحد السعف

وشهد شراء السعف إقبالا كبيرا من الأطفال والشباب والفتيات والكبار من أقباط الأقصر، التي تعد طقسا من الطقوس المميزة احتفالا بعيد أحد السعف، لتصميم أشكال مختلفة وسط أجواء من الفرحة.

أحد الشعانين

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأحد 28 أبريل بـ أحد الشعانين وهو ذكرى دخول المسيح القدس وتتصدر فيه قلوب النخيل المشهد حيث تتخذ أشكالا مختلفة لكن لكل منها رمزيته ودلالاته.

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أحد الشعانين هو الأحد السابع من الصوم الكبير والأخير قبل عيد الفصح أو القيامة ويبدأ بــ أسبوع الآلام وهو يوم ذكرى دخول المسيح إلى مدينة القدس ويسمى أيضا بأحد السعف أو الزيتونة لأن أهالي القدس استقبلوه بالسعف والزيتون المزين مفترشين الثياب وأغصان الأشجار والنخيل تحته.