الدوري المصري، تعادل سلبي بين الجونة والاتحاد السكندري في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق الجونة لكرة القدم، أمام نظيره الاتحاد السكندري بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن مواجهات الجولة العشرين من أخبار الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول أقل من المتوسط، وشهدت بدايته اندفاع هجومي من قبل لاعبي الاتحاد السكندري، بحثا عن خطف هدف مباغت يربك أصحاب الأرض، ولكن بعد 10 دقائق بدأ فريق الجونة يبادل الاتحاد السكندري الهجمات، ولكن مع مرور الوقت بدأ اللعب ينحسر في منتصف الملعب، وأتيحت فرص نادرة لكلا الفريقين لم يتمكنا من ترجمتها إلى أهداف، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

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تشكيل الجونة

وأعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الجونة أمام الاتحاد السكندري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

في خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد شوشة.

في خط الوسط: محمد الدغيمي، رضا صلاح، أشرف مجدي.

في خط الهجوم: أرنولد يايا، أيمن موكا، فرانك إيتوجا.

بينما يجلس على دكة البدلاء: صبحي سليمان، حسام إيفونا، محمد الصباحي، نور السيد، محمد العكش، عبدالله البادي، كرست بيكالي، حسن سمير، مازن ياسر.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

فيما أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي: المهدي سليمان، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، ناصر ناصر، خالد الغندور، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، بنجامين بواتينج، مابولولو.

ويجل على دكة البدلاء: عمر صلاح، محمود شبانة، عمر الوحش، هاني الطامي، مورو ساليفو، بلال السيد، عبد الغني محمد، أحمد عيد، بيكالي أوبامي.

ترتيب الفريقين بمسابقة الدوري المصري

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات فقط، بينما يحتل الجونة المركز السابع برصيد 25 نقطة، جمعهم من 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبل 25 هدفا حتى الآن.

قائمة الاتحاد لمواجهة الجونة

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة كلا من: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل، وخط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، أبو سليمه، كريم الديب، عمرو صالح، محمود شبانة، وخط الوسط: عمر الوحش، ناصر ناصر، خالد الغندور، بيكالي اوبامي، مورو ساليفو، أحمد عيد، بلال السيد، هاني الطامي، وفي الهجوم: بواتينج، مابولولو، أحمد عادل ميسي، عبدالغني محمد".

عودة القطبين لمنافسات الدوري

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي:

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة

الجونة ضد الاتحاد 7:00 مساء - 27 أبريل - ستاد الجونة

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الاسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام