التشكيل الرسمي لمباراة الجونة والاتحاد في الدوري المصري

الدوري المصري، تنطلق، بعد قليل، مباراة فريق الجونة أمام نظيره الاتحاد السكندري على ملعب خالد بشارة بالجونة، ضمن مواجهات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الجونة

وأعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل فريق الجونة أمام الاتحاد السكندري على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد مسعود.

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في خط الدفاع: كمال أبو الفتوح، أحمد عبد الرسول، أحمد حسام، أحمد شوشة.

في خط الوسط: محمد الدغيمي، رضا صلاح، أشرف مجدي.

في خط الهجوم: أرنولد يايا، أيمن موكا، فرانك إيتوجا.

بينما يجلس على دكة البدلاء: صبحي سليمان، حسام إيفونا، محمد الصباحي، نور السيد، محمد العكش، عبدالله البادي، كرست بيكالي، حسن سمير، مازن ياسر.

فريق الاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام الجونة

فيما أعلن طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري تشكيل فريقه لمواجهة الجونة، في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي: المهدي سليمان، هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، إسلام أبو سليمة، كريم الديب، ناصر ناصر، خالد الغندور، عمرو صالح، أحمد عادل ميسي، بنجامين بواتينج، مابولولو.

ويجل على دكة البدلاء: عمر صلاح، محمود شبانة، عمر الوحش، هاني الطامي، مورو ساليفو، بلال السيد، عبد الغني محمد، أحمد عيد، بيكالي أوبامي.

ويحتل فريق الاتحاد السكندري المركز الخامس في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة من 17 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مواجهات وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات فقط، بينما يحتل الجونة المركز السابع برصيد 25 نقطة، جمعهم من 18 مباراة فاز في 6 لقاءات وتعادل في 5 وخسر 5 مرات وسجل لاعبوه 22 هدفا واستقبل 25 هدفا حتى الآن.

وضمت قائمة الاتحاد السكندري لمباراة الجونة كلا من: "حراسة المرمى: المهدي سليمان، عمر صلاح، عمرو خليل، وخط الدفاع: هشام صلاح، مصطفى إبراهيم، أبو سليمه، كريم الديب، عمرو صالح، محمود شبانة، وخط الوسط: عمر الوحش، ناصر ناصر، خالد الغندور، بيكالي اوبامي، مورو ساليفو، أحمد عيد، بلال السيد، هاني الطامي، وفي الهجوم: بواتينج، مابولولو، أحمد عادل ميسي، عبدالغني محمد".

وتنطلق مباريات الجولة الـ20 لمسابقة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت بمواجهتي بلدية المحلة ضد زد، والجونة ضد الاتحاد السكندري.

وتشهد منافسات الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري عودة القطبين الأهلي والزمالك بعد تأجيل مبارياتهما في الجولات الماضية.

وينتظر الأهلي مباراة من العيار الثقيل أمام الإسماعيلي بمثابة قمة الجولة، كما يلتقي الزمالك مع البنك الأهلي.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ20 كالتالي:

مواعيد الجولة الـ20 لبطولة الدوري المصري

بلدية المحلة ضد زد 4:00 عصرا - 27 أبريل - ستاد غزل المحلة

الجونة ضد الاتحاد 7:00 مساء - 27 أبريل - ستاد الجونة

المصري ضد الداخلية 4:00 عصرا - 28 أبريل - ستاد الجيش ببرج العرب

المقاولون ضد سموحة 7:00 مساء - 28 أبريل - ستاد المقاولون

سيراميكا كليوباترا ضد فاركو 7:00 مساء - 29 أبريل - ستاد المقاولون

الاسماعيلي ضد الأهلي 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد الجيش ببرج العرب

إنبي ضد بيراميدز 7:00 مساء - 1 مايو - ستاد بتروسبورت

الزمالك ضد البنك الأهلي 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد القاهرة

فيوتشر ضد طلائع الجيش 7:00 مساء - 2 مايو - ستاد السلام

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل الجولة الـ20

1- بيراميدز 35 نقطة

2- المصري البورسعيدي 31 نقطة

3- زد اف سي 30

4- إنبي 29 نقطة

5- الاتحاد السكندري 29 نقطة

6- طلائع الجيش 27 نقطة

7- الجونة 25 نقطة

8- سموحة 25 نقطة

9- مودرن فيوتشر 25 نقطة

10- سيراميكا كليوباترا 24 نقطة

11- الأهلي 21 نقطة

12- الزمالك 21 نقطة

13- الإسماعيلي 19 نقطة

14- بلدية المحلة 19 نقطة

15- البنك الأهلي 18 نقطة

16- فاركو 12 نقطة

17- المقاولون العرب 12 نقطة

18- الداخلية 11 نقطة

و يتصدر حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة جدول ترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 11 هدفا قبل الجولة الـ20.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ20

حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

مابولولو، الاتحاد السكندري، 9 أهداف

أحمد بلحاج، سيراميكا كليوباترا، 8 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 7 أهداف

محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

ميدو جابر، المصري البورسعيدي، 6 أهداف

كريم بامبو، البنك الأهلي، 6 أهداف

أحمد سيد زيزو، الزمالك، 6 أهداف

ياو أنور، البنك الأهلي، 5 أهداف

أحمد ياسر ريان، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

ابراهيم عادل، بيراميدز، 5 أهداف

فخر الدين بن يوسف، المصري البورسعيدي، 5 أهداف

فيستون كالالا مايلي، بيراميدز، 5 أهداف

أحمد قندوسي، سيراميكا كليوباترا، 5 أهداف

بنيامين برنارد بواتينج، الاتحاد السكندري، 5 أهداف

عبد الرحمن البانوبي، زد اف سي، 5 أهداف

نتائج مباريات الجولة الـ19 لمسابقة الدوري المصري

زد ضد الجونة 3-0

الاتحاد السكندري ضد الاسماعيلى 1-1

الداخلية ضد مودرن فيوتشر 1-1

سموحة ضد بلدية المحلة 4-0

فاركو ضد المصري البورسعيدي 1-2

طلائع الجيش ضد إنبي 1-0

بيراميدز ضد البنك الأهلى 3-2

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا - مؤجلة

المقاولون العرب ضد الزمالك - مؤجلة