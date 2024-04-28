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اقتصاد

نادي نجيب: سوق الذهب يعاني الركود رغم تراجع الأسعار

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

أكد نادى نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن السوق يشهد حالة من الركود الشديد فى المبيعات خلال الفترة الحالية داخل الأسواق رغم التراجع فى الأسعار.

واو٦ضح سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة، فى تصريحات خاصة، أن الفترة الماضية شهدت التزامات الأسر المصرية من مصروفات شهر رمضان والعيد والدراسة وكلها أمور تقيد الأسرة المصرية عن التوجه لشراء الذهب.

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وأشار نجيب، إلىأن  التجار يعلقون الآمال على فترة الإجازات القادمة وانتهاء الامتحانات.

الرقابة المالية، استعرض الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، مع وفد مجلس الذهب العالمي وشركة إيفولف القابضة للاستثمار، التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة العامة للرقابة المالية لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن الى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول.

عدد عملاء صندوقي الاستثمار في الذهب في مصر تجاوز 102 ألف عميل

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد ، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن عدد عملاء صندوقي الاستثمار في الذهب في مصر تجاوز 102 ألف عميل، ويجرى إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب من خلال إحدى الشركات التابعة للبنك الأهلي المصري

 لقاء "فريد" مع وفد مجلس الذهب العالمي

جاء ذلك خلال لقاء "فريد"، مع وفد مجلس الذهب العالمي، لعرض التجربة المصرية التي تبنتها وطبقتها الهيئة لتنظيم عملية الاستثمار في الذهب خاصة والمعادن كأحد القيم المالية المنقولة بشكل عام من خلال صناديق الاستثمار عبر تحويل هذه المعادن إلى أدوات مالية بمواصفات وخصائص معينة مع قابليتها للتداول. 

وقال "فريد"، إن الهيئة نجحت في تهيئة المناخ العام والبيئة المناسبة التي سمحت بإطلاق أول صندوق للاستثمار في الذهب كأحد البدائل الاستثمارية التي تتيح للمواطنين فرص استثمارية متنوعة، بداية من إصدار قرارات بتعديل ضوابط تعامل صناديق الاستثمار في المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة، وقيد وشطب مقدمي خدمات حفظ المعادن كإحدى القيم المالية المنقولة بسجل الهيئة، وضوابط القيد والشطب بسجل الهيئة للجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن، وذلك في إطار أحكام المادة (35) من قانون سوق رأس المال والتي أجازت لمجلس إدارة الهيئة أن يرخص للصندوق بالتعامل في القيم المالية المنقولة ومن بينها المعادن وهو ما ساهم في توفير البيئة اللازمة لإطلاق أول صندوق استثمار في الذهب. 

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تجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار وعلى رأسها الذهب

كما أشاد الحاضرون بتجربة الهيئة في وضع الإطار المنظم لصناديق الاستثمار في المعادن النفيسة وعلى رأسها الذهب، والتي أثمر نجاحها عن جذب البنوك المحلية للدخول في هذا السوق.

من جانبها قالت كورتولوس تاسكيل، مدير البنوك المركزية والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي، إن التجربة المصرية الخاصة بتدشين صناديق الاستثمار في الذهب تستحق الإشادة، نظرًا لاهتمامها بتحويل الذهب من مجرد سلعة إلى أداة استثمارية يمكن التعامل عليها بسهولة.

وناقش رئيس الهيئة مع الحضور، أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية في تحقيق الشمول المالي، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بقيم مالية تبدأ من 100 جنيه، كما يمكن دفع القيم المالية بكافة الوسائل الإلكترونية والتقليدية.

وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة في إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية.

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