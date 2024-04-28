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الذهب في أسبوع.. الأونصة تفقد 100 دولار.. الجرام يخسر 160 جنيها.. وتوقعات بزيادة الإقبال على المعدن الأصفر الفترة المقبلة

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

تراجعت أسعار الذهب والفضة بصورة كبيرة فى البورصات العالمية والأسواق المحلية المصرية، الأمر الذى انعكس على السوق المحلى.

وهوت أسعار الفضة بنحو 5% خلال تعاملات الأسبوع، بينما تراجعت أسعار الذهب بقيمة 2.26% فى البورصة وبعد أن كانت وصلت أسعار الذهب إلى ما يقرب من 2400 دولار للأونصة هوت الأسعار المحلية للذهب إلى 2337 دولارا.

وتراجعت الأسعار المحلية متأثرة بهبوط الأسعار العالمية بقيمة  160 فى الجرام الواحد تقريبا داخل الاسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع.

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سكرتير شعبة الذهب السابق يؤكد تراجع الأسعار

وأكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الفضة تراجعت هى الأخرى داخل الأسواق مع تراجع أسعار الذهب.

واوضح سكرتير شعبة الذهب السابق وأحد تجار الصاغة، فى تصريحات خاصة، إلى أن الفضة الإيطالى تسجل سعرا يتراوح ما بين 60 و70 جنيها، بينما المصرى تسجل نحو 40 جنيها.

وأشار سكرتير الشعبة السابق الى ان المعدن الاصفر عالميا تراجع من 2400 دولار الى 2338 دولار حاليا للاونصة داخل الاسواق المحلية.

واوضح ان توقعات اسعار الذهب الفترة المقبلة تحتاج الى استقرار على المستويين العالمى والمحلى فى الاقتصاد والسياسية، حتى يمكن أن تهدأ أسعار الذهب.

تراجع اسعار الذهب نحو 2.26 % 

وسجلت أسعار الذهب أول خسارة في 6 أسابيع، وذلك على الرغم من ارتفاعه بآخر تداولات الأسبوع، الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن التضخم في الولايات المتحدة ارتفع بما يتماشى مع التوقعات.

وسجلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا بنسبة 2.26 بالمئة، لتتراجع إلى 2337.96 دولارا للأونصة، لتسجل أسوأ أداء أسبوعي منذ ديسمبر، وذلك بعد تفادي تصعيد كبير في أزمة الشرق الأوسط.

وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة 0.3 بالمئة الشهر الماضي بما يتماشى مع التوقعات، وهو تطور من غير المرجح أن يغير التوقعات بأن يرجئ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة حتى سبتمبر.

تراجع أسعار الفضة 5%

وهبطت عوائد سندات الخزانة الأميركية بعد صدور البيانات، وهو ما يجعل الذهب أكثر جاذبية، وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

وسجلت أسعار الفضة في المعاملات الفورية تراجعا أسبوعيا كبيرا بأكثر من 5 بالمئة، لتتراجع إلى 27.2 دولارا للأونصة.

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