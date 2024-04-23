الثلاثاء 23 أبريل 2024
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خارج الحدود

البرلمان البريطاني يقر قانونا يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا

البرلمان البريطاني،
البرلمان البريطاني، فيتو

أقر البرلمان البريطاني قانونًا مثيرًا للجدل يتيح ترحيل مهاجرين غير نظاميين إلى رواندا، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.

تنظيم عمليات ترحيل المهاجرين

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أكد، أمس الاثنين، أن كل شيء بات "جاهزا" لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا.

وأوضح سوناك أن هذه الخطة ماضية "مهما حدث"، ما إن يتبنى البرلمان مشروع القانون المثير للجدل في هذا الشأن.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي يهدف إلى عرض الوسائل التي استخدمتها الحكومة لتنظيم عمليات ترحيل المهاجرين غير القانونيين هذه، إن الرحلات "ستقلع مهما حدث".

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وقال سوناك: "بدءا من لحظة إقرار مشروع القانون، سنبدأ عملية ترحيل الأشخاص الذين تم تحديدهم للرحلة الأولى.. لقد أعددنا هذه اللحظة".

ويؤكد أن الحكومة لديها أماكن جاهزة لاستقبال الأشخاص قبل الترحيل، كما أعدت السلطة القضائية قاعات محكمة مخصصة و150 قاضيا للتعامل مع الدعاوى المرفوعة ضد الترحيل.

 

التفاصيل الحساسة

وقال رئيس الوزراء إنه تم حجز خطط تجارية للترحيل، وأكد أن تلك الرحلات ستنطلق مهما حدث " ولن توقفنا أي محكمة أجنبية".

ورفض سوناك الحدث عن "طبيعة ما سيحدث بالضبط ومتى"، مشددا على أنه لن تتم مشاركة "التفاصيل الحساسة" وذلك بسبب أن  أشخاصا يحاولون إيقاف إقلاع الرحلات الجوية، حيث ستغادر الرحلات الأولى في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا".

واعتبر سوناك أن حزب العمال "ليس لديه خطة" لوقف عبور القوارب الصغيرة.

وتأتي تصريحات سوناك قبل يوم حاسم في البرلمان الذي يمكن أن يتبنى خلاله مشروع القانون.

وتعد الخطة التي تنص على ترحيل طالبي اللجوء الذي يصلون إلى المملكة المتحدة بطرق غير شرعية جزءا أساسيا من تعهد سوناك "وقف قوارب" الهجرة".

وقد عبر حوالى 30 ألف طالب لجوء المانش قادمين من شمال فرنسا على متن مراكب بدائية العام الماضي.

 

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البرلمان البريطاني ترحيل مهاجرين رواندا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا

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