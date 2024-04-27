حملات تموينية على الأسواق في الإسكندرية
شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين المشددة على المخالفين بالمحافظة يأتي ذلك بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات من اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للرقابة على الأسواق.
كما أصدر المهندس أحمد ابراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق
قامت إدارة تموين وسط برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة واشراف الأستاذ أحمد على رئيس الرقابة والدكتورة هيام حمدى مفتشة الإدارة بالأشتراك مع جهاز حماية المستهلك بحملات تموينية على الأسواق والتى أسفرت عن الاتى:
ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وسجائر أجنبية مجهولة المصدر وتم التحفظ على الآتي: عدد ٢٩٠ علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر وعدد ٢١٠ علب بسكويت وحلويات منتهية الصلاحية
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات.
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