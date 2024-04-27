تقارير: محمد صلاح سيرحل عن ليفربول بعد أزمة كلوب

محمد صلاح ويورجن كلوب، يعتقد الإسكتلندي ألان ماكويست، أن هداف ليفربول محمد صلاح، سيغادر النادي بعد خلافه أمام الكاميرات مع مدربه يورجن كلوب.

وتشاجر كلوب وصلاح خلال نزول النجم المصري في آخر عشر دقائق من المباراة التي تعادل فيها الريدز 2-2 مع وست هام يونايتد مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ماكويست الذي كان يحلل المباراة لشبكة "تي إن تي سبورتس": "شاهدت صلاح يعود ليحاول الرد، ويبدو أن أحد زملائه في الفريق كان يجب أن يتدخل، هذه الأشياء يجب أن تحدث خلف أبواب مغلقة".

وأضاف: "نعم، أعتقد أن صلاح سيغادر. لقد كان واحدًا من أفضل اللاعبين الذين رأيناهم في هذا الدوري، وكان رائعا بالنسبة لليفربول، لكن مستواه انخفض ويبدو لي أنه قد ينتقل إلى فريق آخر".

وتابع: "قد يناسب ذلك كلا الطرفين، صلاح للمضي قدمًا وليفربول لإعادة استثمار الأموال التي سيحل عليها مقابل بيع اللاعب".

وعلق محمد صلاح نجم ليفربول وقائد المنتخب الوطني على مشادته مع يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

ووقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

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وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، وتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز قبل أن يشارك في الدقيقة 77.

أول تعليق من محمد صلاح بعد مشادته مع يورجن كلوب

وعندما طلب الصحفيين من محمد صلاح الحديث عقب مواجهة وست هام قال في تصريح قصير: “إذا تحدثت ستكون هناك نار".

محمد صلاح ويورجن كلوب

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء ولكن لم يوضح الفيديو سبب الخلاف بين الثنائي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تصوير الجمهور يرصد مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب من بدايتها، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد

سجل ثنائية وست هام كل من جارود بوين في الدقيقة 43 وميشيل أنطونيو في الدقيقة 77، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من كودي جاكبو في الدقيقة 65 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 49.

حدثت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بوست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -.

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة حدوث مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

تشكيل ليفربول أمام وست هام

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2

ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 49 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون 33 نقطة

17- نوتينغهام فورست 26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة