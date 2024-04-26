الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محطة محولات كهرباء بمدينة المنيا

أخمدت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل محطة محولات كهرباء مدينة المنيا الجديدة، دون خسائر بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الحماية المدنية في المنيا



وتلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة العمليات يفيد بنشوب حريق داخل محطة محولات كهرباء.

وعلى الفور انتقلت الحماية المدنية وسيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية الي موقع البلاغ وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وتبين أن الحريق بالكابل الرئيسي الخارج من محطة نقل كهرباء 66 ضغطا عاليا- المنيا شرق لتغذية شركات توزيع الكهرباء نتيجة حدوث عطل في مولدات شركة توزيع الكهرباء ادي ذلك الي نشوب الحريق

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تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.