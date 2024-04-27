البوكس أوفيس الأسبوعي لأقوى الأفلام في مصر

تشهد دور العرض هذا العام منافسة بين عدد كبير من الأفلام المصرية التي تتباين ما بين الأكشن والكوميدي والرومانسي التي تم عرضها خلال الأسابيع الماضية.

البوكس أوفيس المصري

وخلال السطور التالية تستعرض (فيتو) البوكس أوفيس المصري وما جناه هذا التنافس من أرقام كالتالي:

فى المركز الأول حقق فيلم شقو حقق 9 ملايين و800 ألف في هذا الأسبوع، ليصل إجمالى إيراداته لـــ 53 مليونا و450 ألف جنيه منذ طرحه بالسينمات المصرية في عيد الفطر.

في المركز الثاني يأتي فيلم الكوميديا الرومانسي “ فاصل من اللحظات اللذيذة" الذي حقق 8 ملايين و50 ألف جنيه لهذا الأسبوع، ليصل إلى إجمالي إيراداته لـ42 مليونا و500 ألف جنيه.

فيما تمركز فيلم الكوميديا لـ علي ربيع والذي يحمل اسم “عالماشي ” بالمركز الثالث وحقق مليون و450 ألف ليصل إلى إجمالى 10 ملايين و800 ألف جنيه.

وجاء بالمركز الأخير بالبوكس أوفيس الأسبوعي فيلم “أسود ملون” أولى تجارب عصام صاصا السينمائية إجمالي إيرادات 2 مليون و470 ألف جنيه.



فيلم شقو

وعقب أن حقق شقو أكثر من 50 مليونا خلال شهر عرض بمصر، تسعى شركة الإنتاج لاستثمار هذا النجاح وهو ما كشفت عنه النجمة “يسرا” إحدى نجوم الفيلم، والتي قالت خلال تصريحات تليفزيونية: “ظهرت ضيف شرف بالرغم من بساطة الدور لأن الشخصية تعتبر العمود الفقري لقصة وحدوتة الفيلم، في البداية الدور كان دور راجل، ولما عمرو أتفق عليا مع كريم السبكي كلمني وعاجبني الموضوع وحبيت تاريخ الشخصية جدا، بس ده لسة هنشوفه في الجزء التاني للفيلم” … فمن المقرر أن يستعرض الجزء الثاني من الفيلم التاريخ والتجارب لكل أفراد العمل وعلى رأسهم يسرا، عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني وأمينة خليل.

وتدور أحداث فيلم "شقو" في إطار أكشن تشويقي حول صديقين خارجين على القانون يقومان بالعديد من الأعمال الإجرامية والمشبوهة بمساعدة شخصيات أخرى.

ويضم الفيلم العديد من الفنانين، منهم: محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، عمرو يوسف، يسرا، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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يشار إلى أن فيلم شقو هو أول عمل فني يجتمع من خلاله محمد ممدوح وعمرو يوسف وأمينة خليل بعد 6 سنوات من تقديم مسلسل جراند أوتيل، الذي تم عرضه في الماراثون الرمضاني لعام 2016، وحققوا من خلاله نجاحًا جماهيريًّا ساحقًا في العالم العربي.