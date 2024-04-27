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رياضة

من مدرجات مباراة ليفربول ووست هام، اللقطة الكاملة لـ مشادة صلاح ويورجن كلوب (فيديو)

محمد صلاح ويورجن
محمد صلاح ويورجن كلوب، فيتو

محمد صلاح ويورجن كلوب، وقعت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي جمعت الريدز بـ وست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز البريميرليج.

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، وتواجد محمد صلاح على مقاعد بدلاء الريدز قبل أن يشارك في الدقيقة 77.

محمد صلاح ويورجن كلوب

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة وقوع مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء ولكن لم يوضح الفيديو سبب الخلاف بين الثنائي.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من تصوير الجمهور يرصد مشادة محمد صلاح مع يورجن كلوب من بدايتها، ولمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وتعادل فريق ليفربول مع نظيره وست هام بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما على ملعب لندن الأولمبي، في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج.

أهداف مباراة ليفربول ووست هام يونايتد 

سجل ثنائية وست هام كل من جارود بوين في الدقيقة 43 وميشيل أنطونيو في الدقيقة 77، بينما سجل ثنائية ليفربول كلا من  كودي جاكبو في الدقيقة 65 وأندرو روبرتسون في الدقيقة 49.

حدثت مشادة بين يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول ومحمد صلاح لاعب الفريق وقائد المنتخب الوطني، أثناء مشاركة الأخير في المباراة التي تجمع الريدز بوست هام في الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز - البريميرليج -.

ورصدت الكاميرا الناقلة للمباراة حدوث مشادة بين محمد صلاح ويورجن كلوب في الدقيقة 77 أثناء مشاركة محمد صلاح في اللقاء.

ويحتل ليفربول المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 75 نقطة، فيما يأتي فريق وست هام يونايتد في المركز الثامن برصيد 48 نقطة.

 

تشكيل ليفربول أمام وست هام 

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيرجيل فان دايك، جاريل كوانساه، ألكسندر أرنولد، أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ماك أليستر، واتارو إندو، ريان جرافينبيرش، هارفي إليوت.

خط الهجوم: كودي جاكبو، لويس دياز.

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد وست هام - 2.30 عصرًا - beIN SPORTS 1

مانشستر يونايتد ضد بيرنلي - 5 مساءً - beIN SPORTS 1

فولهام ضد كريستال - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 2

نيوكاسل ضد شيفيلد يونايتد - 5 مساءً - beIN SPORTS 2

ووفرهامبتون ضد لوتون تاون - 5 مساءً - beIN Sports HD Xtra 1.

إيفرتون ضد برينتفورد - 7.30 مساءً - beIN SPORTS 2

تشيلسي ضد أستون فيلا - 10 مساءً - beIN SPORTS 1

ترتيب الدوري الإنجليزي

1- آرسنال 77 نقطة

2- مانشستر سيتي 76 نقطة

3- ليفربول 75 نقطة

4- أستون فيلا 66 نقطة

5- توتنهام هوتسبير 60 نقطة

6- مانشستر يونايتد 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 50 نقطة

8- وست هام يونايتد 49 نقطة

9- تشيلسي 47 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برايتون 44 نقطة

12- وولفرهامبتون 43 نقطة

13- فولهام 42 نقطة

14- كريستال بالاس 39 نقطة

15- برينتفورد 35 نقطة

16- إيفرتون  33 نقطة

17- نوتينغهام فورست  26 نقطة

18- لوتون تاون 25 نقطة

19- بيرنلي 23 نقطة

20- شيفيلد يونايتد 16 نقطة

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