السبت 27 أبريل 2024
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أخبار مصر

عاصفة ترابية، الأرصاد تكشف عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

عاصفة ترابية، فيتو
عاصفة ترابية، فيتو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن بعض المحافظات تشهد عاصفة ترابية محملة بالرمال خلال الساعات القادمة ـ نتيجة منخفض سوداني الموسمي، والذي يؤدي إلى انتشار كتل هوائية رطبة قادمة من على البحر الأحمر.

وأوضحت، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن هناك ارتفاعا ملحوظا في سرعة الرياح ووجود كمية من الأتربة والرمال في حركة الرياح التي تشهدها هذه المحافظات الجنوبية.

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وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31  

العاصمة الإدارية: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

بنها: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسكندرية: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

العلمين الجديدة: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 23

مطروح: درجة الحرارة  الصغرى  14 ودرجة الحرارة العظمى 21

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 16  و درجة الحرارة العظمى  28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 25

نخل: درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 29

بورسعيد: درجة الحرارة  الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 24

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 31

السويس: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 30

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 35

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 34

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

بنى سويف: درجة الحرارة  الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 32

المنيا: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 33

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 20 ودرجة الحرارة العظمى 34

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 23  ودرجة الحرارة العظمى 37

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 39

أبو سمبل: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة ودرجة الحرارة العظمى 39

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