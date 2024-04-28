فقد بريقه، تعرف على قيمة انخفاض أسعار الذهب خلال أسبوع

فقدت أسعار الذهب اليوم نحو 160 جنيهًا داخل الأسواق المحلية، وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية وذلك خلال أسبوع.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3554 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3110 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 2665 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.

توقعات مبيعات الذهب في أعياد الأقباط

وعن تأثر سعر الذهب بأعياد الأقباط أكد نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب السابق بالاتحاد العام للغرف التجارية، وأحد تجار الصاغة، أن مبيعات الذهب في الأعياد الأخيرة لم ترتق إلى المستوى المعروف في فترة الأعياد بسبب ضعف السيولة.

وأوضح أن أسعار المعدن الأصفر عالميًّا تراجعت من 2400 دولار إلى 2338 دولار حاليًّا للاونصة داخل الأسواق المحلية.

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وتابع سكرتير الشعبة في تصريحات خاصة لـ "فيتو"، نأمل زيادة المبيعات فى الفترة المقبلة داخل الأسواق المحلية مع حلول أعياد الأقباط الفترة المقبلة، لافتا إلى أن حفلات الزفاف قد تنعش مبيعات الذهب في الأسواق الفترة المقبلة.

ولفت “سكرتير شعبة الذهب” إلى أنه رغم طرح العديد من الشهادات المختلفة بعوائد وفوائد كبيرة إلا أن الاستثمار فى الذهب ما زال من أفضل أنواع الاستثمارات وفي ظل ارتفاع الذهب محليًّا وعالميًّا.

هبوط مؤشر أسعار الذهب بالبورصة المصرية

لم يطرأ تغير كبير على الذهب، الجمعة، قبل تقرير أساسي للتضخم في الولايات المتحدة لكنه في سبيله لتسجيل أول خسارة أسبوعية في ستة أسابيع في ظل تراجع مخاوف تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2334.57 دولار للأونصة بحلول الساعة 4:9 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2346.70 دولار للأونصة.

لكن الأسعار تراجعت 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع وفي طريقها لتسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل ديسمبر بعد تجنب تصعيد أكبر في الشرق الأوسط. وقلت الأسعار بنحو مئة دولار عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في 12 أبريل وسجل 2431.29 دولار.

وأظهرت بيانات أن نمو الاقتصاد الأميركي تباطأ بأكثر من المتوقع في الربع الأول لكن تزايد التضخم سلط الضوء على تصريحات من مسؤولين في المركزي الأميركي تشير إلى عدم التعجل في خفض أسعار الفائدة.

وأسعار الفائدة الأعلى تقلل من جاذبية حيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

كما يتجه مؤشر الدولار لتسجيل أكبر تراجع أسبوعي منذ أوائل مارس مما قلل من تكلفة حيازة الذهب المقوم بالدولار على حائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة لأسعار المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 27.49 دولار للأوقية، وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 921.45 دولار، وصعد البلاديوم 1.4 بالمئة إلى 988.22 دولار. والمعادن الثلاثة في سبيلها لتسجيل خسائر أسبوعية.