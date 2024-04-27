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صرف الإسكندرية يشارك في مؤتمر البحوث والابتكارات بكلية العلوم

مؤتمر البحوث والابتكارات
مؤتمر البحوث والابتكارات بكلية العلوم

شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بمعرض المؤتمر الطلابي الحادي عشر للبحوث والابتكارات، والدراسات العليا الرابع، بكلية العلوم جامعة الإسكندرية والذي أقيم بمبنى كلية العلوم بالشاطبي تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية.

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ويهدف المؤتمر إلي تعريف الطلاب بالاتجاهات البحثية الجديدة وحث الطلاب على إلقاء البحوث العلمية وغرس روح الإبداع والمشاركة والمنافسة العلمية والارتقاء بالمستوى العلمي والبحثي وزيادة التعاون بين الجهات المختلفة.


وأكد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حرص الشركة الدائم على التواصل والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث العلمية، إيمانًا بأهمية التعاون بين الجهات التنفيذية وجامعة الإسكندرية لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.


وأكدت الشركة أن مشاركتها في هذا المعرض تأتي إيمانًا منها بأهمية الاستثمار في الشباب، وتطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية، وتمكينهم من المساهمة في بناء مستقبل مصر.


وتقدم شركة الصرف الصحي بالإسكندرية خدماتها لأكثر من 5 ملايين نسمة في مدينة الإسكندرية. وتسعى إلى تطوير خدماتها باستمرار باستخدام أحدث التقنيات، بجهود كوادر وطنية من العاملين بها.

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الاسكندرية الصرف الصحي اللواء محمود نافع

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