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محافظات

توريد 3697 طن قمح لصوامع الإسكندرية منذ بدء موسم الحصاد

توريد القمح لصوامع
توريد القمح لصوامع الإسكندرية، فيتو

أعلن المهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، وعضو غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، أن كميات التوريد تتدفق من خلال التجار والمزارعين على اللجان المشكلة والمنوطة بعمليات الفحص والاستلام تتجاوز حتى الآن 3697 طن قمح.

وأوضح القلش، أن المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية رئيس غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية، كلف كلا من جمال عمار وكيل المديرية و أماني حلمي رئيس قسم صيانة الحبوب أعضاء غرفة عمليات توريد الأقماح المحلية بمتابعة عمليات التوريد من خلال زيارة الصوامع والبناكر ومتابعة أعمال لجان الاستلام ومن خلال هذه المتابعة جرى توريد أكثر ما يزيد عن ٣٦٩٧ طن قمح حتى الآن 

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الزراعة تدعو المزارعين لتوريد أكبر كمية قمح 

ودعا الدكتور إبراهيم قاسم، وكيل وزارة الزراعة في الاسكندرية، المزارعين إلى توريد أكبر كمية ممكنة من القمح للصوامع والبناكر هذا العام، خاصة وأن السعر المحدد للإردب عادل، فضلًا عن التسهيلات التي تم إقرارها حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد التوريد مباشرة.شارك وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية.

وأشار إلى الدور الهام للمزارع في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار لمصر، مشيدًا بجهود الدولة المصرية للوقوف بجانب المزارع وتشجيعه على زراعة محصول القمح وتوريده هذا العام.

وأكد على الدور الهام للإرشاد الزراعى من خلال زراعة الحقول الإرشادية والتوعية من خلال الندوات والدورات الإرشادية على الأصناف المناسبة لنوع التربة للحصول على أعلى إنتاجية.

جاء ذلك في ندوة موسعة عقدها مجلس الإعلام الريفي، عن التوعية بضرورة توريد أكبر كمية قمح هذا العام والمنعقدة بمقر المراقبة العامة للتعاونيات بالإسكندرية، بمنطقة النهضة الزراعية في العامرية غرب الإسكندرية.

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