مدرب ريال مدريد السابق بديلا لـ بيولي في ميلان

كشفت تقارير إعلامية اليوم السبت، عن تواصل فريق ميلان الإيطالي مع مدرب ريال مدريد السابق ليكون بديلًا لمدرب الفريق الحالي بيولي الذي بات قريبا من الرحيل عن تدريب الفريق.

وكشف فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس" أن نادي ميلان بدء في فتح أبواب التفاوض مع جوليان لوبيتيجي مدرب ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق ليحل بديلًا لبيولي.

وأكد فابريزيو علي أن لوبيتيجي متفتح للتفاوض مع مسؤولو النادي الإيطالي ومستعد لقبول مهمة تدريب الفريق.

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ميلان يسعى لضم نجم ريال مدريد في الميركاتو الصيفي

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، يريد ميلان ضم داني سيبايوس، لاعب وسط ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد يرحب برحيل سيبايوس في الصيف، رغم أن عقده مع الميرنجي ينتهي في صيف 2027، بسبب أنه خارج حسابات المدرب كارلو أنشيلوتي.

وأوضحت أن العلاقة ممتازة بين ريال مدريد وميلان، لكن لا يزال هناك خلاف بين الناديين حول صيغة الصفقة.

وذكرت أن ميلان يريد ضم سيبايوس على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء، على شاكلة صفقة إبراهيم دياز قبل 3 سنوات.

على الجانب الآخر، يريد ريال مدريد بيع سيبايوس نهائيا في الصيف المقبل نظير 10 ملايين يورو على الأقل.

وكشف تقرير صحفي إيطالي، الأربعاء، أن نادي ميلان لا يرغب في تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق خلفًا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن يفسخ ميلان عقده مع ستيفانو بيولي في الصيف، رغم تبقي موسم آخر في العقد.

وأنهى الروسونيري الموسمين الأخيرين خالي الوفاض، لذا من المتوقع إقالة بيولي عقب نهاية الموسم الجاري.

5 مرشحين لتدريب ميلان

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد ظهر 3 مرشحين جدد لخلافة بيولي، هم دومينيكو تيديسكو، وسيرجيو كونسيساو، وماركو روزه.

وأضافت الصحيفة أن تيديسكو مدرب بلجيكا، هو أحدث المرشحين في اجتماع تم بين المالك جيري كاردينالي، وجورجيو فورلاني، وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويعد تيديسكو (38 عامًا) مثاليًا للروسونيري، نظرًا لأنه لا يزال شابًا ويتمتع بالكثير من الخبرات الدولية.

ومن المقرر أن يقود مدرب لايبزيج السابق، بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في غضون أشهر قليلة.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن مارسيلو جالاردو وكريستوف جالتييه ضمن المرشحين لقيادة الروسونيري.

أما صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فذكرت أن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، وجناح إنتر ولاتسيو السابق، ضمن المرشحين أيضًا، إلى جانب مدرب لايبزيج ماركو روزه ومدرب رويال أنتويرب مارك فان بوميل.

وأوضحت الصحيفة أن معظم مشجعي ميلان يرغبون في رؤية كونتي على مقاعد بدلاء الروسونيري الموسم المقبل، لكن يبدو أن مديري النادي وزلاتان إبراهيموفيتش يبحثون عن مرشحين آخرين.

تراجع أسهم بيولي

واستقرت إدارة ميلان على إقالة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، من قيادة الروسونيري في الصيف المقبل.

ويرتبط ستيفانو بيولي بعقد مع ميلان حتى صيف 2025.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "أكس": "خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم".

وأضاف خبير الميركاتو: "سيتخذ ميلان الخطوات الرسمية للإقالة في الأسابيع المقبلة".

وكان ميلان ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات، كما خرج مبكرا من كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

وخسر الروسونيري ذهاب وإيابا أمام روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح غريمه إنتر.