استبعاد كونتي، 5 مرشحين لخلافة بيولي في ميلان

كشف تقرير صحفي إيطالي، اليوم الأربعاء، أن نادي ميلان لا يرغب في تعيين أنطونيو كونتي مديرا فنيا للفريق خلفًا للمدرب الحالي ستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن يفسخ ميلان عقده مع ستيفانو بيولي في الصيف، رغم تبقي موسم آخر في العقد.

وأنهى الروسونيري الموسمين الأخيرين خالي الوفاض، لذا من المتوقع إقالة بيولي عقب نهاية الموسم الجاري.

5 مرشحين لتدريب ميلان

وبحسب صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، فقد ظهر 3 مرشحين جدد لخلافة بيولي، هم دومينيكو تيديسكو، وسيرجيو كونسيساو، وماركو روزه.

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وأضافت الصحيفة أن تيديسكو مدرب بلجيكا، هو أحدث المرشحين في اجتماع تم بين المالك جيري كاردينالي، وجورجيو فورلاني، وزلاتان إبراهيموفيتش.

ويعد تيديسكو (38 عامًا) مثاليًا للروسونيري، نظرًا لأنه لا يزال شابًا ويتمتع بالكثير من الخبرات الدولية.

ومن المقرر أن يقود مدرب لايبزيج السابق، بلجيكا في بطولة كأس أمم أوروبا 2024 في غضون أشهر قليلة.

وأضافت الصحيفة أيضًا أن مارسيلو جالاردو وكريستوف جالتييه ضمن المرشحين لقيادة الروسونيري.

أما صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فذكرت أن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو، وجناح إنتر ولاتسيو السابق، ضمن المرشحين أيضًا، إلى جانب مدرب لايبزيج ماركو روزه ومدرب رويال أنتويرب مارك فان بوميل.

وأوضحت الصحيفة أن معظم مشجعي ميلان يرغبون في رؤية كونتي على مقاعد بدلاء الروسونيري الموسم المقبل، لكن يبدو أن مديري النادي وزلاتان إبراهيموفيتش يبحثون عن مرشحين آخرين.

تراجع أسهم بيولي

واستقرت إدارة ميلان على إقالة ستيفانو بيولي، المدير الفني للفريق، من قيادة الروسونيري في الصيف المقبل.

ويرتبط ستيفانو بيولي بعقد مع ميلان حتى صيف 2025.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "أكس": "خطط إدارة ميلان للموسم الجديد تظل واضحة ولم تتغير، وهي إقالة ستيفانو بيولي في نهاية الموسم".

وأضاف خبير الميركاتو: "سيتخذ ميلان الخطوات الرسمية للإقالة في الأسابيع المقبلة".

وكان ميلان ودع دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من دور المجموعات، كما خرج مبكرا من كأس إيطاليا أمام أتالانتا.

وخسر الروسونيري ذهاب وإيابا أمام روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي، كما خسر لقب الدوري الإيطالي لصالح غريمه إنتر.